Росія вдарила по Калушу. Чому це місто важливе для ворога

Калуш Івано-Франківської області зазнав російської атаки в ніч на середу, 3 вересня в ході чергового масованого комбінованого удару ворога по Україні. За попередніми даними, росіяни атакували місто безпілотниками та ракетами.

Міський голова Калуша Андрій Найда поінформував, що постраждалих внаслідок російської атаки, за попередніми даними, немає. "Телеграф" розповідає, чому ворог міг обрати для атаки саме Калуш.

Калуш розташований у північно-західній частині Івано-Франківської області. Він є адміністративним центром Калуської міської громади та Калуського району.

Місто є промисловим центром з розвиненою інфраструктурою. Також Калуш приймає релокований бізнес, який був змушений виїхати через наближення фронту.

Чому ворог міг вдарити по Калушу

Калуш є важливим індустріальним центром Івано-Франківщини. Зокрема в місті є низка важливих промислових об'єктів.

"Карпатнафтохім" — один з найбільших хімічних та нафтохімічних комплексів в Україні. Його продукція дуже важлива для економіки України.

Крім того, у Калуші є й інші важливі підприємства. Вони спеціалізуються на видобутку та переробці хімічної сировини, а також на машинобудуванні.

Ще один немаловажний фактор, чому ворог міг обрати Калуш своєю ціллю — місто розташоване на заході України, поблизу важливих транспортних вузлів. Атакою на місто ворог міг сподіватися перешкодити постачанням та порушити економічні зв'язки.

