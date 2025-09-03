Укр

После обстрела над городом Украины нависла черная туча: каково качество воздуха (видео)

Марта Иваненко
Жители запада Украины жалуются на плохое качество воздуха после обстрела Новость обновлена 03 сентября 2025, 16:03
Жители запада Украины жалуются на плохое качество воздуха после обстрела. Фото Unsplash/коллаж "Телеграфа"

Некоторые местные жители могут испытывать незначительные симптомы от длительного воздействия загрязнения

В Калуше Ивано-Франковской области после ночного обстрела 3 сентября зафиксировано ухудшение качества атмосферного воздуха, что вызвало обеспокоенность среди местных жителей. Над городом стоит плотная туча черного дыма, которая в течение дня не рассеивается.

По сообщениям Калушского районного отдела областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, ситуация с состоянием атмосферного воздуха ухудшилась. Специалисты в таком случае советуют придерживаться нескольких правил:

  • закрывать окна и двери в помещениях;
  • ограничить пребывание на улице, особенно избегать физических нагрузок на открытом воздухе;
  • употреблять достаточное количество воды;
  • использовать воздухоочиститель на максимальном режиме, если он есть;
  • проводить регулярную влажную уборку в помещениях;
  • после нахождения на улице тщательно мыть открытые участки кожи (руки и лица) с мылом;
  • промывать нос солевым раствором;
  • избегать курения.

Согласно данным "AccuWeather", по состоянию на 3 сентября, текущий индекс качества воздуха в Калуше составляет 48, что соответствует категории "хороший". Это означает, что в целом воздух подходит для большинства людей, однако чувствительные лица могут испытывать незначительные или умеренные симптомы от длительного воздействия загрязнения.

AccuWeather качество воздуха в Калуше 3 сентября
Скриншот с сайта "AccuWeather"

На интерактивной карте город обозначен желто-зеленым цветом, что свидетельствует о промежуточном состоянии между хорошим и умеренным уровнем загрязнения.

AccuWeather качество воздуха в Калуше 3 сентября
Скриншот с сайта "AccuWeather"

Видео из местного Telegram-канала показывает, что над Калушем по-прежнему висит плотное облако дыма, которое закрывает небо и создает ощущение туманности в городе.

Напомним: "Телеграф" сообщал, что в ночь на среду, 3 сентября, Калуш Ивано-Франковской области потерпел российскую атаку: по городу был нанесен массированный комбинированный ракетно-дроновый удар. В связи с этим в городе отменены занятия в школах, не работают детские сады. К счастью, жертв, пострадавших и разрушений жилых домов нет.

#Калуш #Ивано-Франковская область #Воздух #Забруднення повітря