После обстрела над городом Украины нависла черная туча: каково качество воздуха (видео)

Некоторые местные жители могут испытывать незначительные симптомы от длительного воздействия загрязнения

В Калуше Ивано-Франковской области после ночного обстрела 3 сентября зафиксировано ухудшение качества атмосферного воздуха, что вызвало обеспокоенность среди местных жителей. Над городом стоит плотная туча черного дыма, которая в течение дня не рассеивается.

По сообщениям Калушского районного отдела областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, ситуация с состоянием атмосферного воздуха ухудшилась. Специалисты в таком случае советуют придерживаться нескольких правил:

закрывать окна и двери в помещениях;

ограничить пребывание на улице, особенно избегать физических нагрузок на открытом воздухе;

употреблять достаточное количество воды;

использовать воздухоочиститель на максимальном режиме, если он есть;

проводить регулярную влажную уборку в помещениях;

после нахождения на улице тщательно мыть открытые участки кожи (руки и лица) с мылом;

промывать нос солевым раствором;

избегать курения.

Согласно данным "AccuWeather", по состоянию на 3 сентября, текущий индекс качества воздуха в Калуше составляет 48, что соответствует категории "хороший". Это означает, что в целом воздух подходит для большинства людей, однако чувствительные лица могут испытывать незначительные или умеренные симптомы от длительного воздействия загрязнения.

Скриншот с сайта "AccuWeather"

На интерактивной карте город обозначен желто-зеленым цветом, что свидетельствует о промежуточном состоянии между хорошим и умеренным уровнем загрязнения.

Скриншот с сайта "AccuWeather"

Видео из местного Telegram-канала показывает, что над Калушем по-прежнему висит плотное облако дыма, которое закрывает небо и создает ощущение туманности в городе.

Напомним: "Телеграф" сообщал, что в ночь на среду, 3 сентября, Калуш Ивано-Франковской области потерпел российскую атаку: по городу был нанесен массированный комбинированный ракетно-дроновый удар. В связи с этим в городе отменены занятия в школах, не работают детские сады. К счастью, жертв, пострадавших и разрушений жилых домов нет.