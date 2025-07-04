Як захиститися від забрудненого повітря після обстрілу: важливі правила

Ці 5 простих правил допоможуть вам легше пережити дні, коли повітря забуднене

Після нічних обстрілів жителі Києва почали масово повідомляти про густий смог і запах гару в повітрі. Причина – мікроскопічні частинки пилу та сажі, які утворюються внаслідок вибухів і пожеж, спричинених ворожими атаками.

Про це в етері телеканалу "КИЇВ24" розповіла Поліна Семікіна, спеціалістка з розвитку екологічної просвіти в КП "Київський міський будинок природи". Вітер розносить ці частинки по всьому місту, тому наслідки забруднення повітря відчувають навіть ті, хто перебуває далеко від епіцентрів обстрілів.

За словами експертки, кияни можуть як візуально, так і за запахом розпізнати, що повітря забруднене. "Так, це наслідки нічних обстрілів, і вітер розносить ці часточки по всьому Києву. Це могли спостерігати люди не тільки в точках влучання, але і в різних районах міста", — зазначила Семікіна.

Забруднення повітря спричинене дрібними твердими частинками, які утворюються внаслідок горіння матеріалів. Вони небезпечні для дихальної системи, особливо для дітей, людей літнього віку та тих, хто має хронічні захворювання серцево-судинної чи дихальної систем.

У таких ситуаціях спеціалістка з розвитку екологічної просвіти радить дотримуватися простих, але ефективних заходів безпеки:

Не відчиняйте вікна . Якщо на вулиці видно дим або відчувається гар, краще тримати вікна та двері зачиненими, щоб уникнути потрапляння шкідливих речовин у дім.

. Якщо на вулиці видно дим або відчувається гар, краще тримати вікна та двері зачиненими, щоб уникнути потрапляння шкідливих речовин у дім. Не провітрюйте приміщення в періоди активного забруднення.

в періоди активного забруднення. Якщо потрібно вийти на вулицю — вдягайте маску , бажано вологу, адже вона краще фільтрує пил і дрібні частинки з повітря.

, бажано вологу, адже вона краще фільтрує пил і дрібні частинки з повітря. Уникайте тривалого перебування на відкритому повітрі , особливо в місцях, де відчувається запах гару.

, особливо в місцях, де відчувається запах гару. Піклуйтесь про вразливі групи населення – дітей, людей похилого віку, а також хворих на бронхіальну астму чи серцеві недуги.

"Ось буквально день пройшов — і цього пилу вже нема. Але важливо знати, як діяти, аби легше пережити такі дні", — підкреслила спікерка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що правило "двох стін", яке в перші роки повномасштабної війни часто рятувало життя, нині вже не гарантує безпеки. Воно може захистити хіба що від дрібних уламків. У разі ж прямого влучання під'їзди руйнуються повністю, і навіть перебування у підвалі багатоповерхівки не дає достатнього захисту. Де найкраще ховатися під час обстрілів читайте в матеріалі.