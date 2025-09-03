Сьогодні вночі точно буде обстріл? Які є ознаки у ракетних атак РФ і як працюють "монітори"

Росія останнім часом суттєво наростила свої масовані атаки. Вони часто застають простих громадян зненацька і здаються непередбачуваними. Єдиним порятунком для тих, хто хоче бути завжди готовим до загрози, стали численні моніторингові канали, які для деяких здаються "вангами".

Однак насправді визначати ймовірність атак дійсно можна досить точно. "Телеграф" пояснює, те, як працюють моніторингові канали і за якими ознаками самому можна спрогнозувати наближення загрози.

Море вказує на загрозу

Однією з очевидних ознак того, що насувається масована ракетна атака є виведення на бойове чергування російського морського ракетоносія. Те, що це стало характерною ознакою підготовки до атаки, підтверджували навіть у ЗСУ.

"Це вже постійна ознака, ми спостерігаємо це щоразу, коли починається масована атака — на бойовому чергуванні з’являється ракетоносій. Сам факт такого виходу є характерною ознакою тактики росіян", - зазначила представниця Сил оборони Наталія Гуменюк.

Побічно підтверджує важливість цієї ознаки і недавня атака (28 серпня) ГУР на ракетний корабель проєкта "Буян-М" — носій крилатих ракет "Калібр". Він якраз перебував у зоні потенційного пуску.

Корабель проекту "Буян-М"

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко на YouTube -каналі Telegraf UA заявив, що саме цей удар зірвав можливу російську атаку.

Експерт нагадав, що в ході комбінованого удару 28 серпня росіяни використали дрони-камікадзе "Шахед-136" та дрони-приманки, авіаційні ракети Х-101 та балістичні ракети 9М723 та Х47М2 "Кинжал". Однак була суттєва відмінність: під час ракетного нальоту 21 серпня ворог застосував ракети 3М14 "Калібр".

"Того разу пуски "Калібрів" не здійснювали, але в море виходили два носії із загальною кількістю пускових по вісім одиниць і загальний залп міг становити 16 ракет", — зазначав аналітик.

Відстежувати ворожі носії, наприклад, можна з допомогою ВМС ЗСУ. Пресслужба регулярно публікує зведення про ситуацію в Чорному морі і різке збільшення кораблів може говорити про загрозу, що насувається.

Крилаті провісники атаки

Однією з найважливіших ознак підготовки ворога до атаки є передислокація стратегічних бомбардувальників, які є основною ударною силою при ракетних атаках. Звісно, не всі злети та посадки російських "тушок" є гарантією атаки, проте їх масові злети чи передислокації за короткий час мають насторожувати.

Інформацію про пересування таких бортів публікують великі моніторингові канали. В інших джерелах її не видобути зі значної причини — дальність. Річ у тому, що Україна не має своїх радарів, які могли б бачити, що відбувається на аеродромі "Енгельс" чи Оленья. Однак до них дістають радари НАТО.

Після обробки розвідкою НАТО, за деякими даними, інформацію про пуски моніторинги отримують із внутрішніх моніторингових систем, які є у розпорядженні українських військових

Це підтверджував і представник Повітряних Сил Юрій Ігнат ще 2023 року. При цьому він додав, що дані про повітряну обстановку є також у голів обласних та місцевих військово-цивільних адміністрацій і отримують вони її також від тих "у кого є доступ".

Ігнат пояснив, що повітряну обстановку відстежують усі підрозділи Сил оборони, які оперативно отримують інформацію від систем ЗС.

"Включно до бригад, рота доводиться інформація. Є система "Віраж-Планшет", яка показує їм цю повітряну обстановку", — сказав він.

Оленья та Енгельс

Глава українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан у коментарі "Телеграфу" підтвердив, що інформація, яку Україна отримує від партнерів, є досить точним методом попередження.

"Стратегічна авіація перебуває під особливим наглядом наших західних партнерів. Навіть уже на етапі підготовки, це все видно. Технічне обслуговування таких літаків після кожного вильоту це не просто години, а десятки годин. Тобто все це помітно. І тому так, ми отримуємо партнерів інформацію. Навіть пускові дронів, які зараз є основним ударним компонентом, теж відстежуються", — каже він.

Таким чином, інформація про незвичайну активність ворожої авіації, що виходить з офіційних джерел та великих моніторингових каналів, може бути вагомою ознакою підготовки до ворожої атаки.

Що крутять по радіо

Ще однією очевидною ознакою вважається передача зашифрованих кодів через відкритий радіозв’язок, які фіксують навіть радіоаматори поблизу РФ. Їх можна побачити, наприклад, через WebSDR.

WebSDR — це програмно-визначуваний радіоприймач, підключений до інтернету, що дозволяє багатьом слухачам слухати та налаштовувати його одночасно. Технологія SDR дозволяє всім слухачам налаштовуватися незалежно, чуючи різні сигнали.

Розшифрувати такі коди, звичайно, не можна, але сам факт їх передачі може опосередковано вказувати на те, що літаки отримують завдання.

Зашифровані сигнали, пов’язані з авіацією або військовими операціями, часто передаються в короткохвильовому діапазоні (3-30 МГц) або на УКХ (наприклад, 127-147 МГц, 435-446 МГц). Для фіксації сигналів поблизу РФ потрібно вибирати приймачі у Росії чи сусідніх країнах.

Часовий лаг – включаємо розрахунки

Аеророзвідник Віктор Таран у розмові з "Телеграфом" виділив ще один важливий орієнтир, за яким можна прогнозувати атаки — часовий лаг між ударами.

Мається на увазі інтервал часу, коли Росія фізично може завдавати удари наявними засобами. Наприклад, якщо говорити про масовані дронові атаки, то станом на літо 2025 року в режимі 150-200 дронів та за умови нарощування виробництва, на думку військового експерта Олександра Мусієнка, ворог може атакувати Україну до 4 разів на тиждень. Щодо ракет, то тут, як каже експерт, показник суттєво не змінився. Йдеться про можливість росіян проводити 3-4, максимум 5 масованих атак на місяць.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія атакує новими рогатими "шахедами".