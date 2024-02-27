"Абрамс" з соломи та антиукраїнські гасла: десятки тисяч поляків влаштували мітинг у Варшаві (фото, відео)
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Мирна акція протестів не обходиться без тисняви з поліцейськими
Польські фермери, які анонсували мирну акцію протесту у Варшаві, влаштували тисняву з поліцейськими, а також привезли муляж танку "Абрамс" з соломи. Мітингуючи також виступають за повернення правил торгівлі з Україною, які було до 2021 року.
Про це свідчать кадри з відповідними плакатами. У мережі ширяться фото та відео з масових акцій протесту у столиці Польщі.
Польські та європейські фермери вже не перший тиждень влаштовують масові акції протесту, адже вважають, що імпорт продовольства з України підриває їхню конкурентоздатність. Ба більше, вони не згодні з обмеженнями, які на них накладає політика Зеленого курсу ЄС та виступають за повернення митних обмежень для України.
За словами організаторів протесту, до мітингу мають долучитись близько 30 тисяч поляків. Це — один з найбільших мітингів фермерів у Польщі.
Основний протест матиме вигляд пішої ходи через те, що до Варшави не пускають сільськогосподарську техніку.
"Організатори зареєстрували 10 000 учасників і запевняють, що марш буде мирним і пішим, оскільки в'їзд сільськогосподарської техніки до Варшави заборонений. Планується, що зібрання завершиться близько 15:00", – повідомили у столичній мерії. Проте, можливо, що мітинг триватиме й довше.
Раніше "Телеграф" писав, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна та Польща мають знайти спільне рішення щодо українського експорту.