"Абрамс" з соломи та антиукраїнські гасла: десятки тисяч поляків влаштували мітинг у Варшаві (фото, відео)

Мирна акція протестів не обходиться без тисняви з поліцейськими

Польські фермери, які анонсували мирну акцію протесту у Варшаві, влаштували тисняву з поліцейськими, а також привезли муляж танку "Абрамс" з соломи. Мітингуючи також виступають за повернення правил торгівлі з Україною, які було до 2021 року.

Про це свідчать кадри з відповідними плакатами. У мережі ширяться фото та відео з масових акцій протесту у столиці Польщі.

Польські та європейські фермери вже не перший тиждень влаштовують масові акції протесту, адже вважають, що імпорт продовольства з України підриває їхню конкурентоздатність. Ба більше, вони не згодні з обмеженнями, які на них накладає політика Зеленого курсу ЄС та виступають за повернення митних обмежень для України.

Напис на плакаті "Вимагаємо повернути правила торгівлі 2021 року з Україною"

"Абрамс" з сіна

За словами організаторів протесту, до мітингу мають долучитись близько 30 тисяч поляків. Це — один з найбільших мітингів фермерів у Польщі.

Тиснява з поліцейськими

Основний протест матиме вигляд пішої ходи через те, що до Варшави не пускають сільськогосподарську техніку.

"Організатори зареєстрували 10 000 учасників і запевняють, що марш буде мирним і пішим, оскільки в'їзд сільськогосподарської техніки до Варшави заборонений. Планується, що зібрання завершиться близько 15:00", – повідомили у столичній мерії. Проте, можливо, що мітинг триватиме й довше.

Раніше "Телеграф" писав, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна та Польща мають знайти спільне рішення щодо українського експорту.