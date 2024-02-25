"Будемо захищати свій бізнес": Зеленський прокоментував ситуацію на кордоні Польщі

Києву та Варшаві важливо зберегти добрі відносини

Україна цінує союз із Польщею та спробує вирішити питання із блокуванням кордону за допомогою переговорів. Однак якщо компромісу не буде знайдено, то уряд захищатиме свій бізнес.

Як розповів під час пресконференції президент Володимир Зеленський, очевидно, що у Польщі зараз є внутрішньополітична боротьба, проте Україна вдячна її громадськості, яка була від початку з українцями.

При цьому він зазначив, що йому не хотілося б, щоб між українською та польською спільнотами були кордони.

"Там розумні люди, вони розберуться. Так само як і наші люди розібралися в чому там справа. А використовувати Україну, щоб тиснути на європейські інституції — це просто несправедливо", — сказав він.

Зеленський додав, що прем’єри двох країн знайдуть якісь кроки їм треба зробити, а якщо вони не будуть знайдені, то Україна захищатиме свій бізнес.

При цьому глава держави наголосив, що для нашої країни важливо зберегти союз із Польщею.

Раніше Телеграф писав, що польські фермери, які влаштували блокаду кордону з Україною, планують акції протесту на кордоні з ще однією країною. З 1 березня демонстранти блокуватимуть пункт пропуску у польському селищі Будзіско на кордоні з Литвою.