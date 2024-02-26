Йдеться про десятки тонн: у Польщі утилізують українську кукурудзу, яку висипали з вагонів

Вагони були розкриті "третіми людьми"

Українську кукурудзу, яку поляки висипали з вантажних вагонів, буде утилізовано. Мова про десятки тонн.

Про це повідомляє польське видання PAP. За його даними, всього у поїзді було відкрито 8 із 40 вагонів і в результаті на дорозі опинилося від 160 до 180 тонн української кукурудзи. Вона, до речі, йшла зовсім не до Польщі, а до Марокко.

У місцевій поліції кажуть, що вагони "були відкриті третіми людьми", бо мотузки-тримачі були перерізані. Згодом стало відомо, що частину зерна вдалося зібрати, проте ще близько 30 тонн залишається на коліях. Це зерно буде утилізовано.

Нагадаємо, нещодавно польські фермери посилили форму протесту. Вони заблокували всі пункти пропуску. У деякі дні навіть намагалися перешкоджати проходженню поїздів та затримували пасажирський транспорт. Останнім часом почастішали випадки наруги над українським зерном. Поляки не соромляться розсипати його на землю і топтати ногами.

Як раніше ми писали, що 24 лютого у Польщі знову розсипали українське зерно.