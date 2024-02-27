"Абрамс" из соломы и антиукраинские лозунги: десятки тысяч поляков устроили митинг в Варшаве (фото, видео)

Мирная акция протестов не обходится без давки с полицейскими

Польские фермеры, анонсировавшие мирную акцию протеста в Варшаве, устроили давку с полицейскими, а также привезли муляж танка "Абрамс" из соломы. Митингующие также выступают за возвращение правил торговли с Украиной, которые были до 2021 года.

Об этом свидетельствуют кадры с соответствующими плакатами. В сети ходят фото и видео с массовых акций протеста в столице Польши.

Польские и европейские фермеры уже не первую неделю устраивают массовые акции протеста, ведь считают, что импорт продовольствия из Украины подрывает их конкурентоспособность. Более того, они не согласны с ограничениями, которые на них накладывает политика Зеленого курса ЕС и выступают за возврат таможенных ограничений для Украины.

Надпись на плакате "Требуем вернуть правила торговли 2021 года с Украиной"

"Абрамс" из сина

По словам организаторов протеста, в митинг должны присоединиться около 30 тысяч поляков. Это один из крупнейших митингов фермеров в Польше.

Давка с полицейскими

Основной протест будет выглядеть пешего хода из-за того, что в Варшаву не пускают сельскохозяйственную технику.

"Организаторы зарегистрировали 10 000 участников и уверяют, что марш будет мирным и пешим, поскольку въезд сельскохозяйственной техники в Варшаву запрещен. Планируется, что собрание завершится около 15:00", – сообщили в столичной мэрии. Однако, возможно, что митинг будет продолжаться и дольше.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина и Польша должны найти общее решение по украинскому экспорту.