Хто заплатить за висипане поляками українське зерно: в Мінагрополітики прокоментували

Тим, хто розсипав зерно на колії, тепер доведеться за нього платити

За українське зерно, яке було висипано з вантажних вагонів на колії під час так званих протестів польських фермерів, будуть платити ті, хто його розсипав. Пошкодження приватної власності в будь-якій цивілізованій країні – це порушення законодавства.

Про це сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі Національного телемарафону. Він нагадав, що від 160 до 180 тонн зерна, яке розсипали "протестувальники", прямувало до Марокко.

"Той, хто спричинив збитки, повинен відшкодувати їх. Це може бути вирішено за результатами суду або добровільно… Сподіваємось на максимально короткі терміни передачі справи до суду, справедливість та повну компенсацію збитків тими, хто їх завдав", – зазначив він.

За словами Висоцького, Україна має підтвердження, що в Польщі почали відкривати кримінальні провадження щодо випадків, коли так звані "протестувальники"-фермери розсипали українське зерно. Тому вони ще й компенсують його вартість – нікуди не подінуться.

Нагадаємо, останнім часом під час так званих протестів польських фермерів почастішали випадки наруги над українським зерном. Поляки не соромляться розсипати його на землю і топтати ногами. Наприклад, 24 лютого у Польщі знову розсипали українське зерно.

25 лютого сталася наймасштабніша диверсія: поляки пошкодили 8 вагонів з українською кукурудзою та висипали зерно на колії. З 8 вагонів висипалося до 180 тонн кукурудзи, переважну частину зібрали, але 30 тонн доведеться утилізувати.