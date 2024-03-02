Це небезпечно для України: у Німеччині заявили про розбіжності між Шольцем та Макроном

У Франції кажуть, що розколу немає

У Німеччині соціал-демократи заявили про напружені відносини між канцлером ФРН Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Політики кажуть, що це є небезпечним для України.

Як повідомляє Spiegel, про це заявив голова комітету із закордонних справ Міхаель Рот. За його словами, між Берліном та Парижем існує "глибоко вкорінене нерозуміння один одного".

"Ми не можемо дозволити собі франко-німецьку суперечку. Це небезпечно для України", — сказав політик.

Рот наголосив, що Україні потрібна прагматична та швидка допомога.

"Особливо боєприпасів та протиповітряної оборони. А поки що в Європі люди ховаються один за одного, Кремль усміхається", — зазначив він.

У той же час, голова французької дипломатії Стефан Сежурне каже, що між Францією та Німеччиною немає розколу. Він анонсував наступного тижня зустріч із німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Не існує франко-німецького зіткнення, ми згодні з 80% питань. Тут немає жодної драми, оскільки ми маємо однакову мету — підтримати Україну", — сказав політик.

Він додав, що Париж та Берлін мають "різний ступінь зобов’язань" з початку війни в Україні, зокрема "щодо ракет".

Раніше "Телеграф" вже повідомляв про те, що відносини між Олафом Шольцем та Еммануелем Макроном викликають занепокоєння. Відсутність консенсусу між Парижем та Берліном призводить до низки проблем.