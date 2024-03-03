Росія на порозі гібридної війни проти ще однієї країни — ІSW

Кремль спробує дестабілізувати Кишинев напередодні переговорів про вступ Молдови до ЄС

Країна-агресорка Росія готує гібридну війну проти Молдови. Кремль використав так званий з'їзд депутатів усіх рівнів "Придністровської Молдовської Республіки" та їхній заклик "про допомогу" як плацдарм для посилення розбрату у цій країні.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті. Зазначається, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров використовував Анталійський дипломатичний форум для просування кремлівських наративів щодо Молдови.

"Ймовірно, вони створили умови для потенційних гібридних операцій Кремля, спрямованих на дестабілізацію Кишинева та запобігання вступу країни до Європейського Союзу. Зокрема, під час форуму в Туреччині очільник МЗС Росії заявив, мовляв, уряд Молдови "рухається стопами Києва". Лавров також порівняв політику Молдови щодо Придністров’я з Україною до 2014-го. Окрім того, міністр повторив традиційні наративи Кремля, що Молдова дискримінує російськомовних, застосовуючи "економічний тиск" на Придністров’я та блокуючи переговорний процес "5+2" щодо придністровського конфлікту", — йдеться в повідомленні.

В ISW вважають, що Кремль спробує дестабілізувати Кишинев напередодні переговорів про вступ Молдови до ЄС і президентських виборів в країні після 2024 року.

Як відомо, 28 лютого Придністров’я офіційно звернулось до Росії по допомогу. На цю подію вже відреагував державний департамент США, який висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

Нагадаємо, ГУР МО України зауважило, що прохання Придністров’я не виправдало очікування Кремля. Управління вважає, що активна кампанія дезінформації щодо планів квазіреспубліки про приєднання до Росії свідчить про зацікавленість певної сторони.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий оглядач оцінив наявні сили Придністров’я та сказав, чим Путін може йому "допомогти".