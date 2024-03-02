Відправка військ Франції в Україну: Макрон скликає важливе засідання

Макрон та його команда зневажливо ставляться до критики з боку опозиції, оскільки в них є власне бачення ситуації

Президент Франції Еммануель Макрон розіслав запрошення усім лідерам політичних партій, які представлені в парламенті країни, приїхати на зустріч у Єлісейському палаці 7 березня. На зустрічі будуть обговорювати відправку французських військ в Україну.

Про це пише французське видання Le Figaro. Зазначається, що окрім Макрона та парламентарів буде присутній прем'єр-міністр Габріель Атталь, який також є прибічником ідеї перекинути в Україну французські війська.

Відомо, що всі опозиційні партії розкритикували заяву Макрона, в якій він не виключив відправки військ до України. Після цього Єлисейський палац оголосив про голосування в парламенті щодо двосторонньої угоди про безпеку, підписаної з Україною в лютому, а також запропонував почати дебати з цього приводу.

Джерела видання сказали, що Макрон та його команда зневажливо ставляться до критики з боку опозиції, оскільки в них є власне бачення ситуації. Команда президента має намір зробити війну в Україні та конфронтацію з РФ головною темою передвиборчої кампанії Макрона.

Як писав "Телеграф", слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що військові країни можуть бути направлені в Україну, викликали неоднозначну реакцію світового суспільства. Але спецпризначенці та співробітники інших спецслужб перебували в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Тому французські спецназівці можуть бути направлені Францією до України, щоб захищати "деякі території України та обмежити удари з боку Росії".