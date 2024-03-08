Введення військ НАТО в Україну: у Франції та Німеччині зробили нові заяви

Розглядаються різні варіанти допомоги Україні

Про відправлення військ в Україну "не може бути й мови". Проте Франція пропонує союзникам розглянути нові варіанти допомоги Києву.

Про це в ефірі телеканалу BFMTV-RMC заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він підкреслив, що обговорення теми допомоги Україні не стосується направлення військових туди для участі у бойових діях. Водночас він зазначив, що "ми вже не в тій ситуації, що була два роки тому".

"Різні гіпотези обговорювалися. Але не йдеться про війська, що беруть участь у бойових діях", — підкреслив міністр.

Лекорню окреслив кілька напрямків допомоги Україні. Він також згадав "схеми військової присутності для розмінування, навчання українських солдатів на українській землі".

"Як ви знаєте, чим більше Україні потрібно призивати до армії, тобто збільшувати її чисельність, тим більша потреба у масовому збільшенні підготовки", — сказав міністр.

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що відправлення військ в Україну обговорювалося. Водночас він зазначив, що Берлін такої можливості не припускає.

"Ніхто не хоче вводити наземні війська в Україну. Звичайно, це обговорюється. Тут відбувається вирішальна межа, яку ми не переступимо. Ми не станемо партією війни. І саме тому Taurus ще не поставили", — заявив Пісторіус.

Нагадаємо, під час пресконференції за підсумками Конференції на підтримку України президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відправлення військ виключати не можна, але поки що серед союзників такого консенсусу немає.

Після цього влада Польщі, Швеції, Німеччини, Фінляндії та Великобританії зробила заяви про те, що планів щодо розгортання військового контингенту в Україні вони не мають. Пізніше таку ж позицію озвучив і генсек НАТО Єнс Столтенберг.