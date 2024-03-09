"Мы ничего не исключаем": глава МИД Франции высказался по поводу отправки войск в Украину

Украина не просила нас отправить войска

В пятницу, 9 марта, Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в Литве встретился с балтийскими и украинскими коллегами. Они обсуждали то, что иностранные войска могут помочь Украине в таких сферах как разминирование.

Об этом пишет Politico. Глава МИД отметил, что Россия не будет указывать Франции, как ей помогать Украине в ближайшие месяцы или годы.

"Не Россия должна определять, как мы будем действовать или устанавливать красные линии. Мы решаем это между собой", — сказал Стефан Сежурное.

Во время встречи он неоднократно упоминал операции по разминированию как возможный вариант. По его словам, это может означать наличие некоторого количества персонала, но не для ведения боевых действий.

Министр отметил, что сейчас Украина страдает от недостатка артиллерийских боеприпасов, поэтому военным тяжело остановить российские атаки.

"Украина не просила нас отправить войска. Сейчас Украина просит нас отправить боеприпас. Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы", — заявил французский министр.

На встрече балтийские министры отметили, что у Франции "нестандартное мышление".

"Не может быть никаких "но". Мы должны проводить красные линии для России, а не для себя. Ни одна форма поддержки Украины не может быть исключена. Мы должны продолжать поддерживать Украину везде, где это наиболее необходимо", — заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Франции Эммануэль Макрон объяснил свое заявление об отправке французских военных в Украину.