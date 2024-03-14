"Тесты на колдовство" распространены в африканских странах

В Анголе более 50 человек погибли из-за отравления неизвестной жидкостью. Она якобы должна была показать их причастность к магии.

Об этом сообщило издание The Guardian Nigeria. Как рассказала член местного совета муниципалитета ангольского города Камакупа Лузия Филемоне, более 50 жертв заставили выпить загадочную жидкость, которая, по мнению народных целителей, способна показать, практикует ли человек колдовство.

В свою очередь представитель полиции Антонио Хосси заявил, что это распространенная практика "заставлять людей пить предполагаемый яд из-за веры в колдовство". Он также отметил, что в последнее время число подобных инцидентов возросло и полиция пытается их пресекать.

Среди сельского населения Анголы распространены верования в колдунов, которые способны навлекать несчастье на всю общину. В результате заподозренных в контакте с темными силами людей заставляют выпить специальный настой из трав, известный как "мбулунго".

"Тест на колдовство" проводят и в других африканских странах — и также нередко со смертельным эффектом. Например, в феврале этого года в Гвинее-Бисау после смерти двух молодых людей от тяжелой болезни в городе Кулад несколько местных жительниц обвинили в колдовстве, их заставили выпить жидкость в качестве "теста на колдовство": восемь из них погибли, еще 21 были госпитализированы.

Напомним, издание The Wall Street Journal написало, что многочисленные видео из Судана, на которых запечатлены якобы украинские разведчики, могут оказаться правдивыми. Именитое американское издание углубилось в вопрос и предоставило аргументы, которые могут свидетельствовать о том, что Украина таки воюет в этой африканской стране.