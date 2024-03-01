Візит Зеленського до Вірменії та Азербайджану не відбудеться — ЗМІ назвали причину

За інформацією у ЗМІ, візит президента України до регіону мав відбутися 4-5 березня.

Президент України Володимир Зеленський не приїде ні до Вірменії, ні до Азербайджану. Візит не відбудеться через його скасування в Баку.

Про це повідомляє видання Radar Armenia. Що спричинило скасування візиту, не уточнюється.

Раніше поширювалася інформація, що Володимир Зеленський відвідає Єреван та Баку у березні. Так, за інформацією вірменської служби "Радіо Свобода", візит президента України до регіону мав відбутися 4-5 березня. У ті ж дні він мав вирушити і до Азербайджану.

"Якщо вдасться провести візит у такому форматі, що Зеленський відвідає і Єреван, і Баку – це буде досить позитивним сигналом щодо міжнародної ролі України. Невелика кількість держав у світі можуть ось так просто говорити з обома сторонами конфлікту, яких раді приймати в обох столицях". Це дуже важливий штрих до нашої soft power (м’якої сили – Ред.) та присутності на міжнародній арені. Ми показуємо, що намагаємось допомогти іншим державам, які так само вийшли з Радянського Союзу, у встановленні їхньої незалежної зовнішньої політики…

Для України важливо розширювати свою символічну присутність на тих глобальних ділянках, на яких раніше її не було широко представлено", — коментував "Телеграфу" можливе прибуття Зеленського до регіону голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Вірменія несподівано виступила із заявою про те, що країні варто замислитися над можливістю стати кандидатом на членство у Європейському Союзі.