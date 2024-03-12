Вірменія може вийти з ОДКБ: Пашинян висунув вимоги до "союзників"

Вірменія готова попрощатися з ОДКБ

Єреван пригрозив виходом з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) та поставила їй умови. Вірменія вимагає від блоку "визначити зону відповідальності" її території.

Як повідомив під час пресконференції прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян, причиною такого кроку є "серія вторгнень Азербайджану" у 2021 та 2022 роках, після яких від ОДКБ не надійшло жодної реакції.

"Ми зараз просимо, очікуємо, вимагаємо, щоб наші шановні партнери з ОДКБ відповіли на питання, якою є зона відповідальності ОДКБ у Вірменії", — сказав він.

За його словами, організація та Росія говорили, що територія Вірменії є "червоною лінією" для всього союзу, проте під час подій останніх років ОДКБ жодної активності не виявляла.

Пашинян додав, що якщо ОДКБ покаже своє бачення цього питання і те, де пролягає суверенна територія Вірменії, всі питання з організацією будуть улагоджені. А якщо ні, то Вірменія вийде з її складу.

Як повідомлялося раніше, Вірменія днями вимагає від РФ вивести її прикордонників з аеропорту Єревана "Звартноц", заявивши, що там у повному обсязі мають нести службу саме вірменські війська.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Пашинян сказав, що Вірменія не є союзником Росії у війні проти України. Єреван посилено створює враження переорієнтації на Захід, але водночас важливо зазначити, що всі два роки війни між РФ та Україною він є одним із головних логістичних хабів Кремля для обходу санкцій.