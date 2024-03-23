Джонсона могуть захистити від втрати посади: але йому висунули умову

Демократи готові допомогти спікеру, але не за просто так

Конгресмени від Демократичної партії США в Палаті представників Конгресу припускають, що можуть захистити спікера-трампіста Майка Джонсона від зняття з посади, просто проголосувавши проти. Але є умова – Джонсон повинен максимально оперативно висунути на голосування повний пакет допомоги американським союзникам, в тому числі Україні.

Таку можливість не виключила зокрема конгресмен від демократів Абігейл Спенбергер, повідомляє CNN. Вона зазначила, що Джонсон може погодитися на цю умову.

"Якщо він зробить відповідальну річ, дозволивши членам Конгресу проголосувати за законопроєкт, який буде прийнятий і відповідає інтересам нашої національної безпеки, а потім після цього несерйозний актор, який не хоче керувати, внесе пропозицію про його відставку, то так, за таких обставин я її заблокую", – сказала конгресмен.

Кілька інших демократів також підтвердили виданню, що Демократична партія може допомогти Джонсону втриматися на посаді. Але для цього він повинен виконати умову, яку йому озвучили.

Як писав "Телеграф", спікера Палати представників США Майка Джонсона, через якого зокрема гальмується допомога Україні, можуть усунути з посади. Відповідне клопотання вже було подано – його авторкою стала ультраправа республіканка Марджорі Тейлор Грін.

Майк Джонсон віддає перевагу виділенню коштів Києву у вигляді безвідсоткового кредиту, а не гранту без необхідності повернення. Така позиція збігається з думкою Дональда Трампа, через якого постійно блокується допомога Україні.