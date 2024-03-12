Із Сектору Газа евакуювали ще одну групу українців: у ГУР розповіли подробиці операції та показали фото

Це вже не перша подібна місія

Україна продовжує евакуацію своїх громадян із Сектору Газа. Цього разу вдалося врятувати ще 47 українців.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що операція проводилася у декілька етапів.

Місію здійснили представники ГУР МО України та дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті. За даними розвідки, евакуйованих громадян спершу розмістили в готелі на території Єгипту.

У ГУР зазначили, що 12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови. Потім вони наземним транспортом виїхали до Одеси.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони розкрило деталі спецоперації з евакуації громадян України з Сектора Гази. 7 листопада 2023 року були евакуйовані перші люди. Спецоперація закінчилася у грудні 2023 року, коли вийшла третя група громадян.