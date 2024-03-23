"Готуються до першої лінії оборони": десять українських пілотів завершили один з етапів навчання на F-16 (фото)

Тепер група перейде до поглибленої льотної підготовки

Перші українські пілоти, які проходять навчання на винищувачах F-16, завершили один з його етапів. Інтенсивна підготовка проходила під керівництвом інструкторів ВПС Великої Британії.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Також відомство опублікувало фото з випуску пілотів.

"10 пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії та колись стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від російських військ. Тепер група перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять ВПС Франції, перш ніж навчитися керувати винищувачами F-16", — йдеться у повідомленні.

У рамках тренувань досвідчені інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами літака, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях. Вони також пройшли підготовку з англійської мови на підтримку своєї підготовки та для покращення оперативної сумісності з ВПС НАТО.

Українське оборонне відомство підкреслило, що ці зусилля є ключовим внеском Сполученого Королівства в Коаліцію повітряних можливостей, очолювану Сполученими Штатами, Данією та Нідерландами, яка допомагає Україні розбудувати її Повітряні сили, що складатимуться з сучасних винищувачів та стануть наріжним каменем Збройних сил України.

Також пілотів привітав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

"Завдяки всесвітньо відомим навичкам Королівських ВПС, ці пілоти пройшли одне з найкращих доступних тренувань і тепер на крок ближче до участі в боротьбі з незаконним вторгненням Росії… Ця віха є ще одним кроком вперед для повітряних можливостей України — разом із нашими союзниками ми демонструємо, що й надалі будемо підтримувати Україну", — зазначив іноземний міністр.

Міністерство оборони України додало, що сучасні військово-повітряні сили дадуть значний приріст можливостей України, які наразі складаються з літаків радянської епохи. Вони діятимуть як потужний засіб стримування та протидії власним силам Росії, обмежуючи їх здатність атакувати цілі в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що винищувачі F-16 дадуть військовому командуванню нові можливості. Щоправда, не варто забувати про те, що ці літаки — не суперзброя.