Макрон запропонує Росії припинення вогню в Україні: коли це станеться

Олімпійські Ігри цього року приймає Франція, вони будуть йти протягом двох тижнів

Франція запропонує російському терористичному режиму досягти домовленності про припинення вогню в Україні на час літніх Олімпійських Ігор. Вони відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Про це сказав президент Франції Емануель Макрон в інтерв'ю телеканалам "1+1" та "Ми – Україна". Він зазначив, що Франція має намір запропонувати таке рішення росіянам.

Окрім того, Макрон додав, що Франція у питанні ставлення до присутності російських спортсменів буде орієнтуватися на рішення, які прийняв Олімпійський комітет. До того ж Олімпійські Ігри дають можливість показати всьому світові меседж миру та толерантності.

"Росія як держава не може брати участь у цих іграх, але атлети можуть виступати під білим прапором лише як спортсмени та брати участь у змаганнях. Звичайно, ми будемо колективно і ретельно відстежувати їхні виступи, щоб ніхто не скористався зі спортсменів цією ситуацією… Ми прагнемо, щоб світ почув меседж миру й толерантності. Але цей меседж не буде поступатися тому, що Україна має повністю відновити свій суверенітет і територіальну цілісність", – резюмував він.

Раніше Макрон заявляв, що Франція готова до можливої ескалації війни в Україні та задля безпеки всієї Європи реагуватиме, якщо Росія піде на це. При цьому Париж не має жодних лімітів на надання допомоги Києву, але він не піде на ескалацію першим.

Окрім того, на його думку, якщо США припинять допомагати Україні у війні проти російських терористів, наслідки не забаряться: Вашингтон втратить свій вплив на цивілізований світ, свій авторитет та довіру союзників. А Україна в будь-якому випадку не залишиться без допомоги з боку Європи, для якої це екзистенційне питання.