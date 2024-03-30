У Канаді контрацептиви зробили безкоштовними: мережа вибухнула коментарями

Жінки матимуть більше можливостей для планування материнства

Контрацептиви у Канаді, з якою Україна підписала двосторонню безпекову угоду, стануть безкоштовними. Це зроблять з огляду на те, що всі жінки повинні мати вільний доступ до бажаних засобів запобігання вагітності.

Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо у суботу, 30 березня. Дана ініціатива, яка є частичною першого етапу Національної програми "Фармакар", зіштовхнулась не тільки зі схваленням від мешканців Канади.

"Жінки повинні вільно обирати необхідні засоби контрацепції, щоб ціна на них не перешкоджала цьому вибору. Отже, ми робимо контрацептиви безкоштовними", — написав Джастін Трюдо.

Серед засобів контрацепції, якими користуються жінки популярні не тільки презервативи, а також гормональні таблетки, спіралі та хірургічні методи запобігання вагітності.

Проте така новина викликала шквал негативу у коментарях під повідомленням премʼєр-міністра. Річ у тім, що канадці зауважили, що безкоштовного у державі нічого немає, адже все фінансується з податків. Тож, відповідно, і ці контрацептиви будуть сплачені державою з податків мешканців країни.

"Ні, ви тільки змушуєте платників податків купувати їх (контрацептиви — ред.). Вони не "безкоштовні", дурненький", — пише коментатор.

"Ні, ви не робите їх безкоштовними. Ви змушуєте платників податків Канади плати за контрацептиви всіх людей", — пише інший.

"Сплачено платниками податків. Нічого не безкоштовно", — пише у коментарях користувач мережі. Інша додає:"Ми візьмемо в борг, щоб ви не мали цього робити. Нічого не безкоштовно. Великі фармкомпанії зароблять чимало на цих державних контрактах"

"Джастін, чому ви не зосередитесь на покращенні якості життя в Канаді замість її руйнування", — пише коментатор.

"Переклад: ми хочемо, щоб жінки працювали і не мали сімей. Клаус Шваб і Джейн Гудолл сказали нам, що ми повинні скоротити населення та збирати більше податків. Крім того, ми щойно пообіцяли догляд за дитиною в розмірі 10 доларів США на день, на що у нас дійсно не вистачає грошей", — пише коментаторка.

Водночас інший користувач мережі підтримує дану ідею, зазначаючи: "Зробити контрацептиви безкоштовними — це величезний крок до тілесної автономії та запланованого батьківства".

Серед коментаторів чимало і тих, хто підтримує цю ініціативу, та вважає, що тепер жінки дійсно матимуть більше можливостей, щоб планувати материнство та турбуватись про власне здоровʼя.

"Зроблення контрацептивів вільним доступом дає #жінкам можливість робити свідомий вибір щодо свого репродуктивного здоровʼя без фінансових барʼєрів. Переконавшись, що вартість не перешкоджає доступу, люди можуть вибрати найбільш прийнятні методи контрацепції на основі своїх уподобань і потреб. Ця ініціатива сприяє репродуктивній автономії, підвищує загальну справедливість у сфері охорони здоровʼя та сприяє кращим результатам планування сім'ї. Це відображає прагнення підтримувати здоровʼя та права жінок, підтримувати здоровіші громади та просувати гендерну рівність. Безкоштовні контрацептиви дозволяють людям контролювати свій репродуктивний вибір, що веде до покращення добробуту та більших можливостей для особистого та суспільного розвитку", — пише коментатор.

Чимало коментаторів обходяться лаконічними "Добре", "Чудово", "Цінуємо". Так само як і противники, які пишуть: "Нічого не безкоштовно" та "Що за пріоритети у влади?".

Зауважимо, що раніше канадський уряд зменшив вартість товарів для жінок, зробивши тампони та прокладки безкоштовними в усіх будівлях, які регулюються федеральним законодавством.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Канада надає значну підтримку Україні та вже надала допомоги на суму 9,5 мільярдів доларів, з них 2,4 мільярда — військова допомога.