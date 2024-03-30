В Канаде контрацептивы сделали бесплатными: сеть взорвалась комментариями

Женщины будут иметь больше возможностей для планирования материнства

Контрацептивы в Канаде, с которой Украина подписала двустороннее соглашение о безопасности, станут бесплатными. Это сделают, с упором на то, что все женщины должны иметь свободный доступ к желаемым средствам предотвращения беременности.

Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо в субботу, 30 марта. Данная инициатива, частная первого этапа Национальной программы "Фармакар", столкнулась не только с одобрением от жителей Канады.

"Женщины должны свободно выбирать необходимые средства контрацепции, чтобы цена на них не препятствовала этому выбору. Следовательно, мы делаем контрацептивы бесплатными", — написал Джастин Трюдо.

Среди средств контрацепции, которыми пользуются женщины, популярны не только презервативы, а также гормональные таблетки, спирали и хирургические методы предотвращения беременности.

Реакция в сети

Однако подобная новость вызвала шквал негатива в комментариях под сообщением премьер-министра. Дело в том, что канадцы заметили, что бесплатного в государстве нет ничего, ведь все финансируется из налогов. Соответственно, и эти контрацептивы будут уплачены государством по налогам жителей страны.

"Нет, вы только заставляете налогоплательщиков покупать их (контрацептивы — ред.). Они не "бесплатные", глупый", — пишет комментатор.

"Нет, вы не делаете их бесплатными. Вы заставляете налогоплательщиков Канады платить за контрацептивы всех людей", — пишет другой.

"Уплачено налогоплательщиками. Ничего не бесплатно", — пишет в комментариях пользователь сети. Другая добавляет: "Мы возьмем взаймы, чтобы вы не должны этого делать. Ничего не бесплатно. Большие фармкомпании заработают немало на этих государственных контрактах"

"Джастин, почему вы не сосредоточитесь на улучшении качества жизни в Канаде вместо ее разрушения", — пишет комментатор.

"Перевод: мы хотим, чтобы женщины работали и не имели семей. Клаус Шваб и Джейн Гудолл сказали нам, что мы должны сократить население и собирать больше налогов. Кроме того, мы только что пообещали уход за ребенком в размере 10 долларов США в день, на что у нас действительно не хватает денег", — пишет комментатор.

В то же время другой пользователь сети поддерживает данную идею, отмечая: "Сделать контрацептивы бесплатными — это огромный шаг к телесной автономии и планируемому отцовству".

Среди комментаторов немало и тех, кто поддерживает эту инициативу, и считает, что теперь женщины действительно будут иметь больше возможностей планировать материнство и беспокоиться о собственном здоровье.

"Создание контрацептивов свободным доступом дает #женщинам возможность делать осознанный выбор относительно своего репродуктивного здоровья без финансовых барьеров. Убедившись, что стоимость не препятствует доступу, люди могут выбрать наиболее приемлемые методы контрацепции на основе своих предпочтений и потребностей. Эта инициатива способствует репродуктивной автономии, повышает общую справедливость в сфере здравоохранения и способствует лучшим результатам планирования семьи, что отражает стремление поддерживать здоровье и права женщин, поддерживать здоровые общественности и продвигать гендерное равенство, и общественного развития", — пишет комментатор.

Многие комментаторы обходятся лаконичными "Хорошо", "Великолепно", "Ценим". Равно как и противники, пишущие: "Ничего не бесплатно" и "Что за приоритеты у власти?".

Заметим, что ранее канадское правительство снизило стоимость товаров для женщин, сделав тампоны и прокладки бесплатными во всех зданиях, регулируемых федеральным законодательством.

Напомним, "Телеграф" писал, что Канада оказывает значительную поддержку Украине и уже оказала помощь на сумму 9,5 миллиарда долларов, из них 2,4 миллиарда — военная помощь.