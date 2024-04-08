США та Китай погрожують один одному: через яку країну може спалахнути Третя світова

Між Китаєм та Філіппінами є невирішені територіальні суперечки, які можуть призвести до війни Китаю з Філіппінами та США

Війна між Китаєм та США, яка швидко набуде характеру Третьої світової, може початися не через Тайвань і навіть не через Україну. Причиною може стати суперечка між Китаєм та Філіппінами за частину акваторії Південнокитайського моря; США тут стоять на боці філіппінського уряду, а Китай виступає супротивником.

Про це пише Fox News. Видання нагадує, що у спірній зоні багато разів відбувалися різноманітні інциденти. Тільки у березні кораблі китайської берегової охорони кілька разів намагалися відігнати філіппінські рибальські судна від спірних островів, використовуючи водомети – це відбувається тому, що Пекін "не поважає" угоду про спільну оборону між США та Філіппінами.

"Двічі минулого місяця, 5 і 29 числа, Державний департамент США видав Китаю письмові попередження про те, що ми готові застосувати силу для виконання наших зобов’язань згідно зі статтею 4 Договору про взаємну оборону між США та Філіппінами. Це попередження, що ми готові до війни", – сказав виданню експерт з питань Китаю Гордон Чанг.

Китай натомість обрав російську довоєнну тактику непрямих погроз, які робляться неофіційно. Наприклад, днями офіційний англомовний рупор китайської правлячої компартії, газета China Daily, опублікувала статтю заступника директора Інституту морського судочинства КНР Ян Сяо. В публікації китаєць намагається міркувати про нібито прямі паралелі між суперечкою Китаю та Філіппін, прирівнюючи ситуацію до початку Першої світової війни. А сама стаття має красномовну назву "Манілу слід застерегти від жахів війни".

"Уроки Першої світової війни повинні бути враховані, особливо малими державами, тому що розпалювання конфлікту не буде служити інтересам жодної країни. Військове втручання США від імені Філіппін також буде катастрофічним для сусідніх країн. Вони не усвідомлюють, що як тільки в Азії пролунає "постріл із Сараєво", невинні люди в країнах Східної та Південно-Східної Азії стануть найбільшими жертвами війни", – сказано у статті.

Гордон Чанг, коментуючи статтю, сказав, що це – завуальовані погрози, невіддільна частина китайської стратегії тиску. Пекін буде тиснути на усіх союзників США в регіоні, вишукуючи слабку ланку, тому він почергово влаштовує інформаційні та реальні провокації проти Філіппін, Тайваню і Японії. Окрім того, Філіппіни серед цих трьох країн є найслабшими, а на фоні слабкості США в Україні Китай не вірить, що США справді готові воювати заради союзника.

"Багато людей кажуть, що ми вступимо у війну з Китаєм цього або наступного року. Я не кажу, що ми вступимо, але, якщо ми вступимо, більш імовірно, що боротьба почнеться через Філіппіни, ніж вона почнеться через Тайвань чи Японію. Якщо ви подивитеся на ситуацію, у вас є всі елементи для війни великих держав, яка починається на Філіппінах", – резюмував Чанг.

Як нещодавно писав "Телеграф", при всьому цьому Пекін продовжує вдавати з себе "миротворця". Так, у Китаї з незрозумілої причини вирішили, що усі сторони так званого "українського конфлікту" вже згодні на переговори. І Китай планує зіграти на цих "мирних переговорах" між Україною та Росією "власну унікальну роль".

Але на фоні своїх "мирних ініціатив" Китай продовжує посилювати підтримку Росії. Москва отримує від Пекіну дані геопросторової розвідки для продовження терору проти України, а також оптику, обладнання та навіть паливо для ракет.