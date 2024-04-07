Змусить віддати Крим та Донбас? У ЗМІ розповіли, як Трамп планує закінчити війну Росії проти України

В оточенні експрезидента тривають активні обговорення теми війни в Україні

Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території. Тим самим він нібито хоче "завершити війну за 24 години".

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на слова "людей, знайомих із планом" політика. Зазначається, що люди, які розмовляли з Трампом і його радники на умовах анонімності, повідомили, що йдеться про Крим і Донбас.

"У приватному порядку Трамп сказав, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть виходу", а також, що люди в деяких частинах України були б у порядку, якби стали частиною Росії", — повідомляє видання.

Наголошується, що не всі прихильники Трампа підтримують ідею, а дехто навіть намагається його від цього відмовити. Зокрема, сенатор Ліндсі Грем заявляв, що російський диктатор Володимир Путін повинен "заплатити ціну" за своє вторгнення, тоді як територіальні поступки з боку України можуть бути розцінені як винагорода за розв’язання агресивних воєн.

Видання пише, що прихильники ідей експрезидента кажуть, що США треба усунути геополітичні загрози з боку Китаю, а тому треба звернути зростаючу залежність Росії від Пекіна.

При цьому у передвиборчому штабі кандидата від республіканців не почали говорити прямо про те, чи він справді так вважає.

"Будь-які припущення про план президента Трампа виходять з неназваних та необізнаних джерел, які не мають уявлення, що відбувається і що відбудеться", — зазначила речник передвиборчого штабу Керолайн Лівітт.

Як повідомлялося раніше, американський політик неодноразово висловлювався на тему війни України та РФ і заявляв, що міг би вирішити це питання "дуже швидко". Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував йому відвідати Київ, щоб обговорити деталі його плану.