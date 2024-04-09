Умер лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс: чем прославился выдающийся физик

Профессор болел перед смертью

В возрасте 94 лет скончался выдающийся ученый Питер Хиггс. Он предсказал существование одной из элементарных частиц, которая после открытия спустя полвека была названа в его честь.

Информацию об этом сообщил Эдинбургский университет (Великобритания), где Хиггс работал профессором. Известно, что накануне известный физик болел.

"Стало известно, что профессор Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет. Он мирно ушел из жизни у себя дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни", — говорится на сайте университета.

Хиггс стал известен во всем мире благодаря тому, что в 1964 году он спрогнозировал существование элементарной частицы (бозона), которая отвечает за наличие или отсутствие массы у других элементарных частиц.

Ее существование было доказано лишь в 2012 году учеными из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Швейцарии, после чего ее назвали в честь ученого бозоном Хиггса.

Примечательно, что в 1964 году независимо от Хиггса существование этой частицы предсказал другой ученый Франсуа Энглер. За это открытие они оба получили Нобелевскую премию в 2013.

Хиггс также награжден премиями и медалями за достижения в области теоретической физики. В частности, он является лауреатом медали Дирака, присуждаемой Институтом физики в Лондоне, а также премии в области физики частиц и физики высоких энергий Европейского физического общества.

Он также был членом Королевского общества Эдинбурга и членом Лондонского королевского общества.

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