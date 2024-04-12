ЗМІ повідомили, коли Іран може вдарити по Ізраїлю: будуть більше сотні дронів та десятки ракет

За даними ЗМІ, остаточне рішення ще не ухвалено

У США очікують, що Іран може вдарити по військових об’єктах Ізраїлю у п’ятницю, 12 квітня. Зазначається, що для атаки можуть бути задіяні більше сотні дронів та десятки ракет.

Про це повідомив телеканал CBS із посиланням на американських чиновників. За їхніми словами, Ізраїлю буде важко захиститись від удару.

Водночас чиновники не виключили, що Тегеран може розглянути можливість атаки меншого масштабу. Причиною цього може стати бажання Ірану уникнути ескалації.

Своєю чергою The Wall Street Journal повідомляє, що удар Ірану по Ізраїлю може відбутися протягом найближчих 24-48 годин. Наголошується, що Тель-Авів готується до прямої атаки Тегерана на південь або північ Ізраїлю. Однак джерело видання, поінформоване іранським керівництвом, сказало, що хоча плани нападу обговорюються, остаточного рішення не прийнято.

Раніше Міністерство закордонних справ Франції звернулося до громадян країни з проханням утриматися від відвідування Ізраїлю, Ірану, Лівану та палестинських територій. МЗС Франції також евакуює родини французьких дипломатів, які працюють у Тегерані (Іран).

Нагадаємо, 1 квітня по будівлі консульства Ірану в Дамаску (Сирія) було завдано авіаудару. Внаслідок атаки загинув високопоставлений іранський генерал Мохаммад Реза Захеді, його помічник та ще кілька співробітників посольства. Генерал виявився командувачем елітних сил "Кудс" у Сирії та Лівані. В Ірані відразу звинуватили Ізраїль в ударі і пообіцяли "покарати" країну. Коли саме буде завдано удару — невідомо, але розвідка США вважає, що атака може статися найближчим часом.