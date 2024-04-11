Іран висунув умову ООН, за якої готовий не бити по Ізраїлю: про що йдеться

Протистояння Ірану та Ізраїлю схоже на початок Третьої світової війни, кажуть експерти

Іран на тлі напруги після попередження розвідки США про підготовку удару по Ізраїлю зробив заяву. Країна вимагає від ООН засудити дії ЦАХАЛ, і тоді, можливо, протистояння вдасться уникнути.

Про це заявила у Twitter Постійна місія Ірану при ООН. Представники організації не заперечували, що готуються до атаки на Ізраїль.

"Якби Рада Безпеки ООН засудила агресивний акт сіоністського режиму, що заслуговує на засудження, стосовно наших дипломатичних об’єктів у Дамаску і потім притягнула до відповідальності винних, то необхідності покарання Іраном цього режиму-ізгоя можна було б уникнути", — сказано в повідомленні.

Тим часом директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що протистояння між Іраном та Ізраїлем дуже схоже на початок Третьої світової війни. А завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олексій Іжак припустив, що якщо Іран нападе на Ізраїль, то кількість охочих вдарити по кожній із країн буде приблизно однаковою.

"Арабський світ швидше з цікавістю спостерігатиме за обміном ударами між Іраном та Ізраїлем і за тим, що робитимуть у такій ситуації Захід, Китай та РФ. Без участі арабів війна не стане регіональною", - каже експерт.

Також Іжак зазначив, що Росія могла б спробувати розпалити війну на Близькому Сході, щоб "перевернути шахівницю", на якій вона програє свою війну із Заходом. Але зараз їй це невигідно, адже вступ Ірану у війну з Ізраїлем позбавить країну частини зброї, яка так потрібна російському диктатору Володимиру Путіну у війні проти України. При цьому Іжак не так критично оцінює ситуацію на Близькому Сході, як Семиволос.

"Вірогідність великої війни на Близькому Сході невисока. Це так, поки втома від іранських проксі велика, ІДІЛ неконтрольований, ОПЕК+ зменшує експорт нафти, РФ потребує допомоги Ірану у війні проти України, а США схильні не розрубувати, а зав’язувати "гордіїв вузол" у регіоні. І так буде принаймні до американських виборів у листопаді. Певна обмежена реакція Ірану неминуча. Але для Ізраїлю знищення командирів КВІР у Дамаску того варте. Ізраїль, ймовірно, все добре розрахував у цій великій ризикованій грі", — вважає експерт.

Нагадаємо, що 1 квітня по будівлі консульства Ірану в Дамаску (Сирія) було завдано авіаудару. Внаслідок атаки загинув високопоставлений іранський генерал Мохаммад Реза Захеді, його помічник та ще кілька співробітників посольства. Генерал виявився командувачем елітних сил "Кудс" у Сирії та Лівані. В Ірані відразу звинуватили Ізраїль в ударі та пообіцяли "покарати" країну. Коли саме буде завдано удару — невідомо, але розвідка США вважає, що атака може статися найближчим часом.

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