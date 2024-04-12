Війна з Ізраїлем буде? Іран виступив із попередженням на адресу США

Напруга між країнами зростає

Іран попереджає США, щоб вони трималися подалі від війни з Ізраїлем. Якщо цього не буде виконано, то американські війська зазнають нападу.

Про це пише Axios. Згідно з інформацією видання, Тегеран передав Вашингтону повідомлення, що за втручання США в конфлікт між Ізраїлем та Іраном американські сили в регіоні будуть атаковані.

Зазначимо, увечері в п'ятницю в північних районах Ізраїлю кілька разів оголошувалась повітряна тривога, місцеві ЗМІ повідомляють про можливі проникнення ворожих безпілотників.

Раніше "Телеграф" писав, що у США очікують, що Іран може вдарити по військових об’єктах Ізраїлю у п’ятницю, 12 квітня. Зазначається, що для атаки можуть бути задіяні більше сотні дронів та десятки ракет. Чиновники не виключили, що Тегеран може розглянути можливість атаки меншого масштабу. Причиною цього може стати бажання Ірану уникнути ескалації. Своєю чергою The Wall Street Journal повідомляє, що удар Ірану по Ізраїлю може відбутися протягом найближчих 24-48 годин.

Раніше Міністерство закордонних справ Франції звернулося до громадян країни з проханням утриматися від відвідування Ізраїлю, Ірану, Лівану та палестинських територій. МЗС Франції також евакуює родини французьких дипломатів, які працюють у Тегерані (Іран).