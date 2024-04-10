У США пригрозили Китаю за успіхи Росії на війні - різка заява

Китай та Росія домовилися про подальше поглиблення стратегічної співпраці

Вашингтон пригрозив Пекіну, що вважатиме його відповідальним за успіхи Росії на війні в Україні. Причиною цього є поглиблення співпраці РФ та Китаю.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, пише DW.

"Сполучені Штати прямо заявили Китаю, що якщо це триватиме, то це вплине на відносини між США та Китаєм. Ми не стоятимемо осторонь і не говоритимемо, що все гаразд", — наголосив Кемпбелл.

За його словами, США розглядатимуть це не просто як унікальні дії Росії, а як об'єднаний комплекс дій, який підтримує Китай та Північна Корея.

"Це суперечить нашим інтересам", — сказав він.

Для США підтримання миру та стабільності в Європі історично є найважливішою місією, додав Кемпбелл.

До слова, Китай та Росія домовилися про подальше поглиблення стратегічної співпраці. Примітно, що це сталося після того, як у США застерегли Пекін від підтримки Москви у війні проти України.

Як повідомлялося раніше, Китай заявив, що не надає військової підтримки Росії для війни проти України. Також там спростовують публікацію Bloomberg про збільшення допомоги Пекіна Москві та надання даних геопросторової розвідки.