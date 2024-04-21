Буде вмовляти Сі не підтримувати Путіна? Блінкен знову зібрався до Китаю

Блінкен збирається натиснути на Сі Цзіньпіна щодо надання китайської підтримки російським терористам

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує наступного тижня відвідати Китай, щоб обговорити кілька важливих питань. Головним питанням буде підтримка китайським режимом російських терористів у їхній війні проти України.

Про це пише CNN з посиланням на власне джерело з Державного департаменту США. Чиновник сказав новинній службі, що 24-26 квітня під час поїздки до Китаю Блінкен зустрінеться з високопосадовцями китайського уряду Шанхаї та Пекіні.

"Три основні цілі поїздки до Китаю. По-перше, досягти прогресу з ключових питань; по-друге, чітко і безпосередньо висловити занепокоєння з приводу двосторонніх регіональних і глобальних проблем; і по-третє, обговорити відповідальне управління конкуренцією", – пояснило джерело.

Блінкен збирається натиснути на Сі Цзіньпіна щодо надання китайської підтримки російським терористам. Також він хоче обговорити з китайцями порушення прав людини у Китаї, китайську несправедливу економічну та торгівельну практику, ситуацію на Близькому Сході, оскільки Китай має вплив на Іран.

"І, звичайно, держсекретар обговорить виклики в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи провокації КНР у Південнокитайському морі та загрозливу риторику і безрозсудні дії Північної Кореї… Також держсекретар підтвердить важливість миру і стабільності стосовно Тайваню", – додав чиновник.

Раніше ми писали про те, що Китай заявив, що не надає військової підтримки Росії для війни проти України. Також там спростовують публікацію Bloomberg про збільшення допомоги Пекіна Москві та надання даних геопросторової розвідки.

Проте насправді це повна брехня. Китай останнім часом різко збільшив продажі російському терористичному режиму технологій, які можна використовувати у військових цілях. Зокрема Китай продає терористам верстати, мікроелектроніку та інші технології, які росіяни застосовують для виробництва танків, літаків, ракет та іншого озброєння.