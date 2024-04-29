Путін може розпочати ще одну війну: західні ЗМІ розповіли, до чого тут Кадиров

Смерть Кадирова може порушити "баланс терору" на Кавказі

На тлі останніх невтішних новин про поганий стан здоров'я очільника Чечні Рамзана Кадирова, ЗМІ пишуть, що після його смерті "баланс терору" на Кавказі може порушитись. Саме тоді президенту Росії Володимиру Путіну доведеться "відновлювати" його військовим шляхом.

Про це пише The Times. Чечня довгий час була "кісткою в горлі" Москви, яку вгамували завдяки поєднанню жорстких репресій і постійного підкупу нової чеченської еліти.

"Скрутне становище Кадирова свідчить про значний стрес, якого зазнає політична система Путіна, і про наслідки рішень, ухвалених ним у 2000-х роках", – пише видання.

За його даними, Путін намагатиметься організувати плавну спадкоємність, враховуючи й інші кризи, що стоять на його порядку денному.

Адже, нинішній голова Чечні Кадиров був наступником свого батька. Він, на думку видання, сподівався, що влада перейде його сину Ахмату, якого у 18-річному віці призначено міністром у справах спорту і молоді.

Проте, фаворитом Путіна є генерал-майор Апті Алаудінов – командувач чеченських найманих загонів "Ахмат" в Україні.

"Ось чому ймовірна смерть Кадирова така важлива. Стабільність у Чечні була куплена після війни як коштом величезних федеральних субсидій – щоб підкупити Кадирова і решту чеченської еліти – так і шляхом балансу терору між збройними таборами, що змагаються і присягнулися у вірності Кадирову, але не довіряють один одному. Якщо спроби призначити нового лідера викличуть розкол у чеченській еліті, це, найімовірніше, стане не просто політичним, а збройним конфліктом", – йдеться в матеріалі.

Смерть Кадирова не абияк може зіпсувати плани Путіна, адже втихомирення Чечні та Північного Кавказу певно вимагатиме значного розгортання російських військ. Тоді диктатору доведеться вибирати: залучити війська на захист Чечні ціною втрати позицій в Україні або залишити підрозділи в Україні, ризикуючи втратити Чечню і дестабілізувати ситуацію на Північному Кавказі.

Раніше "Телеграф" писав, що 16-річний син Кадирова став куратором університету спецназу імені Володимира Путіна.