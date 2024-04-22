Кадиров впав у немилість? Скандал з чеченським генералом у Дагестані отримав продовження

Поліція завершила перевірку у справі

Нещодавно у Дагестані за керування автомобілем у нетверезому стані затримали керівника ГУ МНС Росії по Чечні Аліхана Цакаєва. Вимогу голови Чеченської республіки Рамзана Кадирова про "покарання причетних правоохоронців" до цієї "провокації" було проігноровано.

Адже ГУ МВС по Північному Кавказу провело перевірку за фактом затримання Цакаєва. Про це повідомлять росЗМІ "РІА Новини".

За даними слідства, без уточнення прізвища порушника, виявлено, що водій їхав зустрічкою, на що відреагував патруль. На вимогу припинити протиправну поведінку і показати документи порушник не реагував. Він також спробував втекти від поліції та лаявся на правоохоронців матом.

Під час затримання порушника, він здійснив напад на поліцейських, завдававши кілька ударів. У МВС зазначили, що перевірку закінчено, результати відправлять до слідчої комісії.

Нагадаємо, Кадиров назвав інцидент із затриманням поліцейськими в Дагестані Аліхана Цакаєва "ганебною провокацією" та "виставою", закликавши покарати "винних" співробітників поліції.

Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі заявив, що Цакаєв, якого він назвав "дорогим братом", "не чинив грубого порушення", і звернувся до керівництва Дагестану із закликом "вжити відповідних заходів щодо винних". За його словами, якби Цакаєв був у генеральській формі, його навряд чи стали б затримувати.

Проте правоохоронці та керівництво Дагестану проігнорували ці заявив, провівши перевірку та розслідування щодо порушення правил дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗМІ розповіли, на що хворий Кадиров. Діагноз лікарів "не залишає надії на його одужання".