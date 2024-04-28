"Путін — політична тварина": Кулеба розповів, чого боїться російський диктатор

Міністр закликав партнерів не затримувати допомогу Україні

Російський диктатор Володимир Путін відчуває реакцію світу на військову агресію як "політична тварина". Партнери України мають відкинути острах та не зволікати у наданні допомоги Києву.

Про це в ефірі CNN заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він подякував США за затвердження пакета фінансування військової допомоги.

Він також прокоментував паузу із наданням допомоги через блокування законопроєкту в Палаті представників США з боку республіканців. Міністр заявив, що "краще пізно, ніж ніколи".

"Світ має пам'ятати, що будь-яка затримка у наданні допомоги Україні компенсується сміливістю та самопожертвою полеглих солдатів. Усе, що ми втратили з осені і до сьогоднішнього дня — ми втратили тому, що у наших солдатів не було достатньо зброї", — наголосив він.

Кулеба зазначив, що Україна потребує від партнерів твердої віри в те, що перемога України досяжна, а також "відсутності страху перед Путіним". Він підкреслив, що Україна не збирається відмовлятися від боротьби з країною-агресором, бо "на кону — виживання нації, виживання суверенної держави".

"Оскільки Путін — політична тварина, що чує страх. І коли він його чує — стає агресивнішим. Якщо він чує силу, яку, наприклад, щойно продемонстрував Конгрес — він буде змушений відступитися", — заявив Кулеба.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні, навколо якого пів року точилися суперечки. Деякі боєприпаси та озброєння надійдуть в Україну протягом кількох днів, а деякі через місяці.