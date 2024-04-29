Путин может начать еще одну войну: западные СМИ рассказали, при чем здесь Кадыров

Смерть Кадырова может нарушить "баланс террора" на Кавказе

На фоне последних неутешительных новостей о плохом состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, СМИ пишут, что после его смерти "баланс террора" на Кавказе может нарушиться. Именно тогда президенту России Владимиру Путину придется "восстанавливать" его военным путем.

Об этом пишет The Times. Чечня долгое время была "костью в горле" Москвы, которую утолили благодаря сочетанию жестких репрессий и постоянному подкупу новой чеченской элиты.

"Тяжелое положение Кадырова свидетельствует о значительном стрессе, который испытывает политическая система Путина, и о последствиях решений, принятых им в 2000-х годах", – пишет издание.

По его данным, Путин будет пытаться организовать плавную преемственность, учитывая и другие кризисы, стоящие на его повестке дня.

Ведь нынешний глава Чечни Кадыров был преемником своего отца. Он, по мнению издания, надеялся, что власть перейдет его сыну Ахмату, который в 18-летнем возрасте назначен министром по делам спорта и молодежи.

Тем не менее фаворитом Путина является генерал-майор Апти Алаудинов – командующий чеченскими наемными отрядами "Ахмат" в Украине.

"Вот почему вероятная смерть Кадырова так важна. Стабильность в Чечне была куплена после войны как за счет огромных федеральных субсидий — чтобы подкупить Кадырова и остальную чеченскую элиту — так и путем баланса террора между соперничающими и присягнувшими в верности Кадырову вооруженными лагерями, которые не доверяют друг другу. Если попытки назначить нового лидера вызовут раскол в чеченской элите, это, скорее всего, станет не просто политическим, но и вооруженным конфликтом», – говорится в материале.

Смерть Кадырова во многом может испортить планы Путина, ведь усмирение Чечни и Северного Кавказа, вероятно, потребует значительного развертывания российских войск. Тогда диктатору придется выбирать: привлечь войска в защиту Чечни ценой потери позиций в Украине или оставить подразделения в Украине, рискуя потерять Чечню и дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе.

Ранее "Телеграф" писал, что 16-летний сын Кадырова стал куратором университета спецназа имени Владимира Путина.