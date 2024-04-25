"У Росії змінюються правила гри": хто дозволив затримати заступника Шойгу і що це означає для України

Політолог упевнений, що без згоди Путіна топ-чиновника не заарештували б

Арешт заступника глави Міноборони Росії Тимура Іванова говорить про те, що правила гри всередині країни-агресора змінюються. Все рухається до того, що репресій ставатиме дедалі більше.

Про це розповів в інтерв’ю "Телеграфу" "Росія житиме по-новому. ФСБ розпочала реальний контрнаступ" політолог Вадим Денисенко. Він також пояснив, які наслідки від арешту заступника Шойгу можуть бути для України.

За словами політолога, арешт Іванова поки що ніяк не позначився на главі Міноборони Сергію Шойгу. Щобільше, немає ознак того, що його хочуть прибрати з посади, швидше за все він продовжить очолювати Міністерство оборони окупантів.

"Нічого не говорить про те, що він піде у відставку. Хіба що станеться щось неймовірне", — зазначив Денисенко.

Політолог також пояснив, що у звільненні Тимура Іванова слід розуміти кілька аспектів. Перший говорить про те, що заступник міністра до останнього часу був недоторканним, оскільки вважався "одним із найближчих людей до Шойгу". Рішення про його арешт не могли ухвалити без погодження з президентом Володимиром Путіним.

"Хто приймав це рішення, хто був ініціатором цього рішення, судячи з усього, це Микола Патрушев, секретар радбезу та неформальний куратор усіх силовиків. У принципі, всю цю історію слід розглядати з погляду, перш за все, перемоги групи Патрушева та [Сергія] Чемезова у внутрішньовидовій боротьбі у РФ. Це супер-яструби, які протягом останніх місяця-півтора перемогли у формуванні внутрішньоросійської повістки. Вони виступають за продовження мілітаризації, жорсткої лінії стосовно Заходу. Їхня ключова історія – це "Ялта-2". На внутрішньому ринку для росіян вони хочуть побудувати якусь систему неоандропівщини у сучасному вигляді", — сказав Вадим Денисенко.

Політолог також наголосив, що арешт Тимура Іванова говорить про дві тенденції, які можна спостерігати у Росії. Перша свідчить про те, що домовленості між Путіним та російськими "елітами" обнулилися. Нині їм потрібно вибудовувати домовленості наново. А друга вказує на те, що наразі будь-яка корупційна схема без участі ФСБ буде неможлива.

"Раніше ФСБ або силовики могли спостерігати за корупційними схемами, але не завжди були частиною, яка грала в ці ігри. Зараз, зважаючи на все, без ФСБ корупційна схема буде просто неможлива. Тобто в такому разі ФСБ входитиме у всі можливі проєкти. І таким чином вибудовуватиметься нова еліта", — підкреслив Вадим Денисенко.

За його словами, поки важко припустити, як саме "розкручуватиметься маховик репресій" у Росії. Влада може піти шляхом бізнесмена Михайла Ходорковського і посадити одну людину, щоб решта відразу зрозуміла нові правила гри. Або можуть посадити 20–30 осіб, а решту дотиснути.

Однак для України не такий важливий арешт Тимура Іванова, як нова реальність у Росії.

"Для нас це глобально не має значення. Для нас важливо, що 100% правила гри всередині Росії змінюються. І 100% вони змінюються у напрямку збільшення та посилення репресивного апарату", — резюмував Вадим Денисенко.

Також "Телеграф" розповідав про те, що за арештом Тимура Іванова може стояти ГУР Міноборони України. Джерела у відомстві розповіли подробиці операції.