Російському послу в Таджикистані вручили ноту протесту: стала відома причина

Громадянам Таджикистану почали масово відмовляти у в’їзді до РФ

У понеділок, 29 квітня, Міністерство закордонних справ Таджикистану вручило ноту протесту послу Росії у країні Семену Григор’єву. У ній констатувалася "серйозна стурбованість масовими випадками прояву підкреслено негативного ставлення до громадян Республіки Таджикистан на території РФ, а також повсюдного порушення їхніх прав та свобод".

Про це повідомив керівник департаменту інформації МЗС республіки Шохін Самаді, пише "Азія-Плюс". За його словами, у ноті наголошується, що "такі дії застосовуються виключно щодо громадян Таджикистану, що докорінно несумісне з духом і традиціями таджицько-російських відносин".

Раніше з послом РФ Семеном Григор’євим зустрівся заступник глави МЗС Таджикистану Содік Імомі. Російській стороні також було висловлено стурбованість у зв’язку з необґрунтованими випадками відмови у в’їзді громадян республіки до Росії.

У неділю, 28 квітня, таджицьке зовнішньополітичне відомство повідомило, що ситуація з громадянами Таджикистану, які застрягли в аеропортах Москви, залишається складною. За даними міністерства, на 27 квітня в зоні тимчасового утримання в аеропорту Внуково перебували 954 громадян Таджикистану, у тому числі студенти, які навчаються у російських вишах. Така сама ситуація спостерігається в аеропортах Жуковський, Домодєдово та Шереметьєво, де у зонах утримання громадян без належних умов перебувають десятки таджикистанців.

У відомстві додали, що після багатогодинного очікування на кордоні до Росії все ж таки потрапили 322 громадяни Таджикистану. При цьому ще 306 осіб російська влада, як стверджується, планує внести до так званого "списку видворюваних".

"Безпосередня кількість вже видворених склала 27 осіб. Подібні обмежувальні заходи застосовуються виключно щодо громадян Таджикистану", — йшлося у заяві Міністерства закордонних справ країни.

Нагадаємо, ввечері 27 квітня МЗС Таджикистану закликало громадян утриматися від поїздок до Росії. Що спричинило таке рішення, не вказується.