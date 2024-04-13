Таджикистан "наїхав" на Росію через катування обвинувачених у теракті в "Крокусі"

У Росії ці заяви не коментували

Таджикистан засуджує тортури російськими силовиками затриманих після теракту в Crocus City Hall бойовиків ІДІЛ. Крім того, в країні поскаржилися на зростання ксенофобії у Росії після цього.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Сіроджіддін Мухріддін під час засідання Ради глав МЗС країн СНД у Мінську. Його слова наводить таджицький підрозділ Радіо Свобода.

"Демонстрація у відкритому інформаційному просторі кадрів затримання ймовірних виконавців терористичного акту із застосуванням тортур до них у вигляді завдання тілесних каліцтв неприпустима. Ціна зізнань, здобутих таким чином, усім добре відома", — сказав він.

Також Мухріддін зазначив, що після цієї атаки у Росії спостерігається зростання ксенофобії, причиною якої стала "непродумана інформаційна кампанія". За словами міністра, це призводить до формування негативного образу для всіх таджиків.

Відомо, що 13 квітня Мухріддін також провів зустріч із російським колегою Сергієм Лавровим, проте публічного коментаря з його боку на цю тему не було.

Як повідомлялося раніше, напад на "Крокус" стався 22 березня, внаслідок чого було вбито щонайменше 144 особи. Після цього відповідальність за напад узяв афганський осередок ІДІЛ, однак у Росії традиційно почали звинувачувати у всіх своїх проблемах Україну.

Під час затримання проти двох бойовиків застосували тортури — одному з них відрізали вухо і змусили з’їсти, а іншому підключали електричний струм до геніталій.