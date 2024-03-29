"Бумеранг ніхто не відміняв": в "Крокус сіті холі" загинув полковник ГРУ, який воював в Україні і Таджикистані (фото, реакція мережі)

Він у третій окремій бригаді спеціального призначення у складі Генерального штабу ЗС Росії

Внаслідок стрілянини під час концерту гурту "Пікнік" в концертному залі Crocus City Hall, що у підмосковному Красногорску, загинув 46-річний полковник російського ГРУ Тімур Мясніков. Він воював в Україні і Таджикистані.

Про це повідомляють російські ЗМІ та голова самарського відділення "Офіцерів Росії" Артур Маліванчук. За його словами, останні два роки Тімур Мясніков "знищував нацистів на Донбасі". За кілька днів до стрілянини у Crocus City Hall окупант приїхав у відпустку.

Полковник ГРУ пішов на концерт групи "Пікнік" разом із дружиною Поліною та сином Русланом. Коли у концертному залі почалась стрілянина, Мясніков нібито "встигнув відкинути дружину та сина у безпечне місце, а сам потрапив під шквальний вогонь. У нього потрапило три кулі".

Російське видання "Медиазона" зазначає, що спочатку Тімур Мясніков значився у списках, які опублікувало російське міністерство надзвичайних ситуацій, як поранений. Через три дні після перебування у лікарні Мясніков помер.

Тімур Мясніков служив у третій окремій бригаді спеціального призначення у складі Генерального штабу ЗС Росії, що дислокується у місті Тольятті Самарської області. Перед відправленням на "військову службу в Україну (війну — ред)", за словами Маліванчука, М'ясников відслужив у Таджикистані та Косові.

В мережі люди відреагували на смерть окупанта. Вони висловились, що карма наздогнала "героя".

Українці жартують, що Мясніков вдало сходив на концерт гурту "Пікнік". Але і відправили на інший — "до Кобзона".

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 22 березня, в концертному залі Crocus City Hall, що у підмосковному Красногорску, сталась стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". У приміщення концертного залу увірвалися невідомі люди у камуфляжі і відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Після цього, вони кинули гранату, внаслідок чого почалася пожежа.

Суд у Москві відправив під арешт двох обвинувачених у стрільбі у підмосковному ТРЦ Crocus City Hall. Вони перебуватимуть під вартою до 22 травня поточного року. Після Мірзоєва та Рачабалізоду до суду доставили й третього обвинуваченого 25-річного Шамсидіна Фарідуні, проте засідання щодо нього одразу ж закрили через "ризик розголошення державної таємниці"

Як повідомлялося раніше, після теракту в Підмосков’ї, де загинуло щонайменше 143 осіб, відповідальність за це взяло афганське відгалуження терористичної організації ІДІЛ, яке звинувачує Росію у вбивствах мусульман.