Навіть не говорить російською: затримано координатора теракту у "Крокусі" та ще трьох нападників (фото, відео)

Усі затримані громадяни Таджикистану

У п’ятницю, 22 березня, у ТЦ "Crocus City Hall" нібито 5 терористів спричинили стрілянину, у якій станом на 14:00 загинуло вже 174 особи. Наразі росЗМІ публікують відео з затримання та допиту терористів.

Також вони повідомляють, що за даними СБ РФ, після здійснення теракту злочинці мали намір перейти російсько-український кордон. Адже вони "мали відповідні контакти на українській стороні".

Російські Telegram-канали писали, що нібито автівку з підозрюваними розстріляли в Брянській області в районі села Хацунь, а це сотні кілометрів від кордону з Україною.

Згодом у мережі почали з'являтися відео з затриманням одного підозрюваного, який нібито є головою терористів та координатором нападу у "Крокус Сіті Холі". Під час допиту виявилось, що це громадяни Таджикистану, який навіть не розмовляє російською.

За словами терориста, він мігрував до Росії та довго не міг знайти роботу, тому йому чоловік на ім'я Абдула запропонував заробіток.

Пізніше у мереж з'явилося відео затримання і другого терориста, яким виявився 19-річний Мухаммадсобір Файзов. Також показали фото машини, на якій тікали підозрювані.

Медіа пишуть, що, за даними ФСБ, теракт був ретельно спланованим, адже зброю підготували завчасно.

Нагадаємо, зранку 23 березня повідомили, що поліція РФ зупинила авто зі стрілками з московського "Крокус Сіті", частина з них втекла. Затримано чотирьох громадян Таджикистану, вони нібито намагалися перетнути кордон з Україною.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами західних ЗМІ, ІДІЛ звинувачує Кремль у пролитті крові мусульман.