Российскому послу в Таджикистане вручили ноту протеста: стала известна причина

Гражданам Таджикистана стали массово отказывать во въезде в РФ

В понедельник, 29 апреля, Министерство иностранных дел Таджикистана вручило ноту протеста послу России в стране Семену Григорьеву. В ней констатировалась "серьезная озабоченность массовыми случаями проявления подчёркнуто негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории РФ, а также повсеместного нарушения их прав и свобод".

Об этом сообщил руководитель департамента информации МИД республики Шохин Самади, пишет "Азия-Плюс". По его словам, в ноте отмечается, что "такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений".

Ранее с послом РФ Семеном Григорьевым встретился замглавы МИД Таджикистана Содик Имоми. Российской стороне также была выражена обеспокоенность в связи с необоснованными случаями отказа во въезде граждан республики в Россию.

В воскресенье, 28 апреля, таджикское внешнеполитическое ведомство сообщило, что ситуация с гражданами Таджикистана, застрявшими в аэропортах Москвы, остается сложной. По данным министерства, на 27 апреля в зоне временного содержания в аэропорту Внуково находились 954 гражданина Таджикистана, в том числе студенты, обучающиеся в российских вузах. Такая же ситуация наблюдается в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево, где в зонах содержания граждан без надлежащих условий находятся десятки таджикистанцев.

В ведомстве добавили, что после многочасового ожидания на границе в Россию все же попали 322 гражданина Таджикистана. При этом еще 306 человек российские власти, как утверждается, планируют внести в так называемый "список выдворяемых".

"Непосредственное количество уже выдворенных составило 27 человек. Подобные ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана", — говорилось в заявлении Министерства иностранных дел страны.

Напомним, вечером 27 апреля МИД Таджикистана призвал граждан воздержаться от поездок в Россию. Что стало причиной такого решения, не указывается.