Протести в Грузії: куди влада штовхає країну та як може допомогти Україна

Проросійський табір у Грузії не має шансів у стратегічному сенсі

Попри масові протести, парламент Грузії ввечері 1 травня у другому читанні ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Опозиція називає його російським – і не випадково. Адже він фактично копіює аналогічний закон РФ про "іноагентів". Після цього сутички протестувальників — проєвропейських налаштованих громадян із силовиками посилилися, а ситуація почала нагадувати український Євромайдан.

Своєю думкою про те, що відбувається зараз у Грузії, а також про європерспективи цієї країни з "Телеграфом" поділився колишній глава Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко.

За словами дипломата, він ані на мить не сумнівається у тому, що Грузія буде членом і Євросоюзу, і НАТО.

"Це волелюбний народ, який пройшов через багато випробувань. І зараз знову доводить, що його не зупинять жодні бар’єри, жодні псевдогрузинські політики, які насправді працюють на "русскій мір". У Грузії зараз гаряче. У мене є прямий контакт із грузинськими друзями, які повідомляють про дуже жорстокі бої (у прямому сенсі слова) на площах Тбілісі.

Але думаю, що йдеться про тимчасовий період затьмарення мізків нинішньої грузинської влади. Все це минеться. І ми, Україна, у цьому допоможемо нашим грузинським братам. Тому що поразка Путіна в Україні означатиме і його поразку в Грузії і на всьому посттоталітарному просторі, що залишився після розвалу СРСР», – наголошує дипломат.

Він наголошує, що панівна партія "Грузинська мрія" та її творець – проросійський олігарх, експрем’єр Іванішвілі – фактично тримають країну в заручниках.

"Як свого часу тримала Україну банда Януковича. Чим усе закінчилося, ми пам’ятаємо", – наголошує Володимир Огризко.

Він вважає, що Росія у разі нового грузинського Майдану вже не зможе ввести війська до цієї країни. І тому, що вводити особливо нема кого. І тому, що це остаточно розплющить очі тим на Заході, хто ще сподівається якось домовитися з РФ.

"Швидше за все, ситуація завершиться зміною нинішнього грузинського уряду, новими виборами та поверненням Грузії на європейський шлях, з якого зараз її збивають. А європейські інститути чітко дали зрозуміти – якщо закон про іноагентів і подібні йому будуть остаточно схвалені, Грузія не має шансів на рух вперед. Ситуація дзеркальна, як та, що ми мали за президентства Януковича", – пояснює ексглава МЗС.

Щодо обіцянки президента Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати законопроєкт про іноземних агентів, це не особливо допоможе, вважає Володимир Огризко.

"На жаль, у парламенті править "Грузинська мрія" і має можливість подолати вето президента, – зазначає він. – Тож практичного значення такий крок не матиме. Але подібна позиція глави держави свідчить про те, що боротьба в грузинському політичному класі продовжується, що там є два табори – проросійський та проєвропейський. І мені здається, що у проросійського у стратегічному сенсі шансів немає”.