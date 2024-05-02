У Грузії продовжуються протести проти "російського закону": почалися сутички з силовиками, є постраждалі (фото, відео)

Через дії силовиків серед протестувальників вже багато постраждалих

У Тбілісі масові протести через ухвалення грузинським парламентом у другому читанні копії російського закону про "іноземних агентів" переросли у сутички з представниками силових структур. Мітингувальники оточили та намагаються взяти штурмом парламент після того, як силовики спробували розігнати мітинг з використанням сили.

Про це повідомляє видання "Новости – Грузия". В центрі міста мітингувальники змогли звести барикади, а рух центральними вулицями зараз заблоковано через акцію протесту водіїв.

В будівлі парламенту тим часом силовики оголосили "червоний рівень небезпеки". Будівлю повинні покинути усі, чия присутність не є необхідною – список необхідних людей затверджує голова апарату парламенту.

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що учасники протестів нібито використовують сльозогінний та задушливий газ невідомого походження. У МВС погрожують, що "ми обов'язково цим зацікавимося і дізнаємося, як це потрапило на акцію".

При цьому провладні силовики активно брешуть, що нібито не використовують проти мітингувальників гумові кулі. А от очевидці кажуть протилежне – поліція без розбору стріляє у протестувальників гумовими кулями; щобільше, є вже поранені цими кулями, в тому числі важко. Також є постраждалі від використання поліцією гумових кийків, водометів, сльозогінного газу та інших спеціальних засобів.

"Я хочу звернутися, деякі речі не потрібні, відійдіть від дверей парламенту, зараз там більше (усередині) нічого не відбувається… Ці двері нічого не вирішать, окрім викиду газу і насильства, яке нам не потрібно провокувати…", – прокоментувала сутички президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Грузії Саломе Зурабішвіл звернулася до голови Європейської ради Шарля Мішеля та президента Франції Еммануеля Макрона після протестів на вулицях.

Протести проти закону, прийнятого проросійської грузинською владою, спалахують вже не вперше. Так, ввечері 28 квітня багатотисячні маси людей знову вийшли на мітинги у центр столиці країни, Тбілісі. Люди протестують проти закону "Про прозорість іноземного впливу", який копіює російський закон про "іноагентів" та є загрозою для західного курсу Грузії.