"Сподіваємося, що мир і стабільність скоро повернуться до Європи": Сі Цзіньпін приїхав до Франції і висловився про війну РФ проти України

Лідер Китаю буде у Франції два дні

Китай має намір співпрацювати з Францією та іншими країнами, щоб знайти рішення "української кризи", як там називають російсько-українську війну. У Пекіні висловлюють надію, що мир незабаром повернеться до Європи.

Про це повідомив голова компартії Китаю Сі Цзіньпін у колонці для французької газети Le Figaro. Наразі він перебуває з дводенним візитом у Парижі й має намір провести зустріч із президентом Еммануелем Макроном.

"Ми сподіваємося, що мир і стабільність скоро повернуться до Європи. Ми маємо намір працювати з Францією та всією міжнародною спільнотою, щоб знайти правильні шляхи вирішення кризи", — сказав він.

Він зазначив, що Китай не є причиною, стороною чи учасником війни, але "завжди відігравав конструктивну роль" у сприянні пошукам мирного рішення.

Сі Цзіньпін зазначив, що неодноразово наполягав на необхідності дотримуватись принципів Статуту ООН, а також поважати суверенітет та територіальну цілісність усіх країн та "брати до уваги законні інтереси безпеки різних сторін".

Окремо китайський лідер підкреслив те, що він наполягав на недопущенні використання ядерної зброї та початку ядерної війни. Крім того, він зазначив, що Пекін передавав Україні гуманітарну допомогу, а його спецпосланець кілька разів бував у країнах, які є сторонами конфлікту.

Глава компартії КНР також заявив, що у Пекіні "розуміють потрясіння, яке українська криза викликає у європейців".

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ пишуть, що французький лідер хоче змусити Сі вплинути на Росію через війну проти України. Водночас він хоче переконати його знизити торговий дисбаланс у відносинах з Європейським Союзом.