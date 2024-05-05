Макрон хоче змусити Сі Цзіньпіна натиснути на Росію: в ЗМІ оцінили шанси

Досягти порозуміння по цим питанням буде доволі важко

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Парижа 5 травня має намір змусити його вплинути на Росію через війну проти України, а також припинити підтримку РФ. Також він хоче переконати Сі зменшити торговельний дисбаланс у відносинах з Європейським Союзом.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Видання зазначає, що переговори з цих двох питань точно не будуть легкими, оскільки між ЄС та Китаем є напруга у відносинах.

Париж, наприклад, активно підтримує антимонопольне розслідування ЄС щодо експорту китайських електромобілів. Щоб помститися Франції, Пекін у січні 2024 року почав аналогічне "розслідування" стосовно французських коньяків.

Щодо питання з приводу тиску на Китай через підтримку Пекіном російського терористичного режиму – в цьому питанні нібито є незначний прогрес. Франція хоче змусити Китай натиснути на РФ, щоб Пекін, своєю чергою, змусив росіян припинити війну в Україні. Оскільки Китай зацікавлений у поліпшенні відносин з Європою – йому доведеться дослухатися до європейської точки зору та зробити те, що від нього хочуть. У іншому випадку розмови не буде.

"Китай є одним із головних партнерів Росії, наша мета полягає в тому, щоб використати важелі впливу, які він має на Москву, щоб змінити розрахунки Росії та сприяти вирішенню конфлікту", — сказав виданню один з радників Макрона.

Зазначимо, що Китай останнім часом різко збільшив продажі російському терористичному режиму технологій, які можна використовувати у військових цілях. Зокрема Китай продає терористам верстати, мікроелектроніку та інші технології, які росіяни застосовують для виробництва танків, літаків, ракет та іншого озброєння.

При цьому Китай відкрито бреше, що не надає військової підтримки Росії для війни проти України. Також в Пекіні спростовують публікацію Bloomberg про збільшення допомоги Пекіна Москві та надання даних геопросторової розвідки.

Нещодавно Вашингтон пригрозив Пекіну, що вважатиме його відповідальним за успіхи Росії на війні в Україні. Причиною цього є поглиблення співпраці РФ та Китаю. У відповідь китайський режим заявив, що Піднебесна має право на "нормальну співпрацю" із країною-агресоркою, а Китай не сприйме звинувачень та тиску.