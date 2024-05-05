"Надеемся, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу": Си Цзиньпин приехал во Францию и высказался о войне РФ против Украины

Лидер Китая будет во Франции два дня

Китай намерен сотрудничать с Францией и другими странами, чтобы найти решения "украинского кризиса", как там называют российско-украинскую войну. В Пекине выражают надежду, что мир вскоре вернется в Европу.

Об этом сообщил глава компартии Китая Си Цзиньпин в колонке для французской газеты Le Figaro. В настоящее время он пребывает с двухдневным визитом в Париже и намерен провести встречу с президентом Эммануэлем Макроном.

"Мы надеемся, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу. Мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути разрешения кризиса", — сказал он.

Он отметил, что Китай не является причиной, стороной или участником войны, но "всегда играл конструктивную роль" в содействии поискам мирного решения.

Си Цзиньпин отметил, что неоднократно настаивал на необходимости соблюдать принципы Устава ООН, а также уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и "принимать во внимание законные интересы безопасности различных сторон".

Отдельно китайский лидер выделил то, что он настаивал на недопущении использования ядерного оружия и начала ядерной войны. Кроме того, он отметил, что Пекин передавал Украине гуманитарную помощь, а его спецпосланник несколько раз бывал в странах, которые являются сторонами конфликта.

Глава компартии КНР также заявил, что в Пекине "понимают потрясение, которое украинский кризис вызывает у европейцев".

Как сообщалось ранее, в СМИ пишут, что французский лидер хочет заставить Си повлиять на Россию из-за войны против Украины. В то же время он хочет убедить его снизить торговый дисбаланс в отношениях с Европейским Союзом.