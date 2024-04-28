Чорний дим видно здалеку: на Дарниці у Києві почалась сильна пожежа (відео)

Займання могло розпочатись через підпал

У неділю, 28 квітня, на Дарниці у Києві розпочалась сильна пожежа. Зайнялась одна з багатоповерхових будівель на вулиці Павла Полуботка.

У місцевих соцмережах вже є відео з місця події. "Телеграф" дізнався, що на цей час відомо про пожежу на Дарниці.

На відео, які поширились у соцмережах, видно, як палає пожежа на першому поверсі. Валить густий чорний дим, який видно навіть в інших районах столиці.

Жителі столиці повідомляють, що дим видно і в інших районах Києва

Рятувальники вже на місці та ліквідовують пожежу. Очевидці говорять, що ця будівля є нежитловою. За попередньою версією, пожежа могла статись через підпал.

Відео з місця події

Загорілась будівля на вулиці Павла Полуботка

Раніше "Телеграф" писав, що на Подолі горів бар This is Пивбар. З будівлі, яка знаходиться на Контрактовій площі, валив дим. Охорона закладу оперативно евакуювала відвідувачів та персонал на вулицю.

Ще раніше у Києві загорілась будівля біля Львівської площі. Там зберігались будівельні матеріали, які й зайнялись. Рятувальники оперативно загасили пожежу.

Нагадаємо, масштабна пожежа в екопарку на Осокорках у столиці призвела до скандалу. Депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова звинуватила у підпалі одну з місцевих будівельних компаній.

На ліквідацію пожежі рятувальники витратили кілька годин. Певний час на місці чергували співробітники ДСНС.