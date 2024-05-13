Путінський спецпредставник відвідав дві країни Європи: де був і навіщо

Спецпредставник не був у санкційному списку ЄС

Спеціальний представник російського диктатора Путіна з міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкий отримав візу від австрійського МЗС та відвідав у березні Відень і Братиславу. Не відмовили російському чиновникові через те, що він не перебуває у санкційному списку ЄС.

Про це повідомляє австрійське інформагентство АРА. Зазначається, що Швидкий став першим найбільш високопоставленим посланцем Кремля, який завітав до Австрії від початку повномасштабної російської агресії в Україні.

"Оскільки юридичні вимоги візового кодексу були дотримані, а заявник не перебуває в жодному санкційному списку ЄС, віза була надана", — заявили в австрійському МЗС.

За інформацією видання, Швидкий зустрівся з членами російської громади в Російському культурному інституті у Відні 11 березня. Більшість присутніх просила його про підтримку та субсидії. При цьому, в російських ЗМІ повідомляється, що Швидкий відвідав Російський будинок у Відні, де провів зустріч "зі співвітчизниками та місцевими діячами культури".

Також Швидкий хотів зустрітися у Відні зі своїми австрійськими "колегами", проте всі вони "скасували зустрічі в останню хвилину". Сам Швидкий назвав таку позицію австрійських посадовців "вкрай недалекоглядною" і заявив про те, що Росія відіграла велику роль в історії Австрії. Крім того, за словами Швидкого, після візиту до Відня, він переконався, що "скасування російської культури не трапилося".

В той же час, австрійська опозиційна партія NEOS розкритикувала "нерішучий підхід" Австрії до всього оточення російського диктатора Путіна.

"Міністерство закордонних справ не тільки занадто нерішуче висилає російських шпигунів, а й занадто вільно впускає в країну найближчих довірених осіб Путіна", — заявила депутатка-опозиціонерка Штефані Кріспер.

На її думку, МЗС Австрії має більш ретельно перевіряти тих, кому збирається видавати візи, "щоб захистити інтереси політики безпеки Австрії та ЄС".

Після візиту до Відня, Швидкий поїхав у Братиславу, де зустрівся з різними високопосадовцями. Зокрема, на церемонії покладання вінків у Зволені, Швидкий зустрівся з прем'єр-міністром Робертом Фіцо та міністром закордонних справ Юраєм Бланаром.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що словацький прем'єр Фіцо оскандалився заявою до річниці вторгнення РФ в Україну.