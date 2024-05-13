Путинский спецпредставитель посетил две страны Европы: где был и зачем

Спецпредставитель не находился в санкционном списке ЕС

Специальный представитель российского диктатора Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкий получил визу от австрийского МИД и посетил в марте Вену и Братиславу. Не отказали российскому чиновнику из-за того, что он не находится в санкционном списке ЕС.

Об этом сообщает австрийское информагентство АРА. Отмечается, что Швыдкой стал первым наиболее высокопоставленным посланником Кремля, посетившим Австрию с начала полномасштабной российской агрессии в Украине.

"Поскольку юридические требования визового кодекса были соблюдены, а заявитель не находится ни в одном санкционном списке ЕС, виза была предоставлена", — заявили в австрийском МИД.

По информации издания, Швыдкой встретился с членами российского общества в Российском культурном институте в Вене 11 марта. Большинство присутствующих просило его о поддержке и субсидиях. При этом в российских СМИ сообщается, что Швыдкой посетил Российский дом в Вене, где провел встречу "с соотечественниками и местными деятелями культуры".

Также Швыдкой хотел встретиться в Вене со своими австрийскими "коллегами", однако все они "отменили встречи в последнюю минуту". Сам Швыдкой назвал такую позицию австрийских чиновников "крайне недальновидной" и заявил о том, что Россия сыграла большую роль в истории Австрии. Кроме того, по словам Швыдкого, после визита в Вену, он убедился, что "отмены русской культуры не произошло".

В то же время, австрийская оппозиционная партия NEOS раскритиковала "нерешительный подход" Австрии ко всему окружению российского диктатора Путина.

"Министерство иностранных дел не только слишком нерешительно высылает российских шпионов, но и слишком свободно впускает в страну ближайших доверенных лиц Путина", — заявила депутат-оппозиционер Штефани Криспер.

По ее мнению, МИД Австрии должен более тщательно проверять тех, кому собирается выдавать визы, "чтобы защитить интересы политики безопасности Австрии и ЕС".

После визита в Вену, Швыдкой поехал в Братиславу, где встретился с разными чиновниками. В частности, на церемонии возложения венков в Зволене, Швыдкой встретился с премьер-министром Робертом Фицо и министром иностранных дел Юрием Бланаром.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что словацкий премьер Фицо оскандалился заявлением к годовщине вторжения РФ в Украину.