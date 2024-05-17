Сі не озвучивши те, чого хотів Путін: політолог про підсумки зустрічі у Китаї

Пекін і Москва виступають за політичне вирішення цього конфлікту

Голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін на зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним не висловив конкретики і так й не озвучив, чого хоче диктатор РФ стосовно вирішення війни в Україні.

Про це експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевіч розповів "Телеграфу". Коментар експерта наведено у матеріалі "Візит Путіна в Китай: геополітика без практичних результатів".

За його словами, думка КНР щодо України та війни у ній наразі не змінилась. Адже на зустрічі Сі Цзіньпін говорив, що і Пекін, як і Москва виступають за політичне рішення цього конфлікту. І хочуть домогтися його мирного врегулювання. Але, водночас лідер КНР акцентував, що таке врегулювання має бути згідно з принципами територіальної цілісності.

"У бік Росії зіграло хіба що уточнення, що ще й "з урахуванням занепокоєння зонами безпеки для інших держав". Виходить, російську позицію вустами Сі озвучено не було. Тоді як у заявах про ізраїльсько-палестинський конфлікт – конкретики досить багато", – наголошує Ігар Тишкевіч.

Нагадаємо, що під час вищевказаної зустрічі обидва лідери зробили кілька заяв, які стосувались не тільки російсько-української війни, а й співпраці держав. Зокрема, Путін заявив, що Китай – це головний партнер Росії у торговельно-економічній сфері.

Раніше "Телеграф" писав, що у Білому домі вже відповіли на заяву Китаю після переговорів Сі та Путіна.